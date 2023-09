De vernieuwde Opel Corsa is vanaf nu beschikbaar voor private lease

De Opel Corsa is in 40 jaar tijd uitgegroeid tot een van de populairste auto’s van ons land. Eerder dit jaar gaf Opel de zesde generatie van de Corsa een facelift en die is vanaf nu ook beschikbaar in onze private lease vergelijker.

Een auto bezitten is leuk, maar kan ook stressvol zijn. De kosten van verzekering, afschrijving en bovenal onderhoud en reparaties kunnen zich opstapelen. Dit is de reden waarom private lease zo’n prettige manier is om auto te rijden. Je rijdt in een gloednieuwe auto voor een vast maandbedrag, waarin alle eerder genoemde kosten verwerkt zitten. Je hoeft enkel nog maar te tanken of stroom te laden en je kunt gaan. Auto’s als de Opel Corsa private lease je voordelig via onze vergelijker.

Motorisering Opel Corsa: nieuwe optie bij de Electric

De benzineversie heeft dezelfde motorisering als voor de facelift. Een 1,2-liter driecilinder dus, die te bestellen is zonder turbo (75 pk) of met turbo (100 pk). Verder is de Corsa beschikbaar met een handbak of 8-traps automaat met dubbele koppeling.

Bij de Opel Corsa Electric (voorheen Corsa-e) kun je ook uit twee aandrijflijnen kiezen. Instapper is de versie met 136 pk en een accupakket van 50 kWh waarmee je tot 354 kilometer komt (WLTP). Nieuw is de Corsa Electric met 156 pk en een accupakket van 54 kWh. Opel noemt deze uitvoering ‘Long Range’, aangezien de actieradius ruim 50 kilometer groter wordt (406 km WLTP).

Hoe herken je de facelift?

Ook aan de buitenkant heeft Opel veranderingen doorgevoerd. Zo kun je het nieuwe model van het oude model onderscheiden in onze vergelijker. Het meest opvallende verschil is aan de voorkant te vinden. De Corsa doet zijn grotere broers de Opel Astra en Opel Mokka na en heeft nu ook de typerende ‘Opel Vizor’. Het zwarte ‘vizier’ loopt van koplamp naar koplamp en in het midden zit het Opel-logo. Je vindt de modelnaam keurig uitgeschreven op de achterkant van de auto.

Opel Corsa uitvoeringen

Opel heeft het Corsa-aanbod op het gebied van uitvoeringen vereenvoudigd. Je kunt kiezen uit de naamloze instapper, of de GS-uitvoering. De instapper is standaard uitgerust met belangrijke features als cruise control, parkeersensoren achter, LED-koplampen, 16-inch lichtmetalen velgen en een 7-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.

Wil je meer? Kies dan voor de Corsa GS, met 2 speakers extra (van 4 naar 6), een 10-inch touchscreen, parkeersensoren voor en een achteruitrijcamera en LED-verlichting rondom.

Opel Corsa private lease

Ben jij overtuigd door deze bekende Duitser? De Opel Corsa private lease je via Auto Review. Ook de Opel Corsa Electric private lease je via onze private lease vergelijker. Wil je toch een alternatief model leasen? Kijk eens naar de Peugeot 208, het Franse broertje van de Corsa: