6 aanwijzingen dat de nieuwe Volkswagen Tiguan een fijne auto is

De Volkswagen Tiguan is zo’n irritante alleskunner: hij is ruim, praktisch, mooi, betrouwbaar en rijdt ook nog eens lekker. De nieuwe Tiguan komt begin 2024 naar Nederland en alle lichten staan op groen.

Waarom alleskunners irritant zijn? Omdat auto’s die op alle vlakken goed scoren steevast onze vergelijkende tests winnen en dat maakt ons werk saai. Bovendien is de Tiguan niet bepaald een originele autokeuze, want er zijn er al meer dan 7,5 miljoen van verkocht. Het is de populairste Volkswagen van dit moment.

De vernieuwingen die de derde generatie Tiguan brengt, moeten ervoor zorgen dat hij de tests van autobladen en de harten van autokopers blijft winnen. Hieronder zetten we de belangrijkste pluspunten op een rij. We zijn trouwens benieuwd wat de typische Volkswagen-rijder vindt van het design … er zit een Chinees smaakje aan, als je het ons vraagt.

1. Stuur met gewone knoppen

We zagen het meteen toen Volkswagen de eerste beelden van de Tiguan de wereld in stuurde: een grote ergernis blijft hem bespaard. De Tiguan heeft een stuur met normale knoppen. Dus je loopt niet te hannesen met de touchknoppen waar alle ID.-modellen over beschikken.

2. 100 kilometer elektrisch rijden

De Tiguan plug-in hybride krijgt een nieuw accupakket dat de elektrische actieradius oprekt tot 100 kilometer. Leer jezelf aan om vaak in te pluggen en je brandstofverbruik zal kelderen. Alle korte ritten leg je volledig op stroom af en de eerste honderd kilometers van lange ritten zijn ‘gratis’.

Voor wie de score bijhoudt van alle keren dat wij het aandurven om iets te voorspellen: vooraf gingen we uit van een accupakket van ‘circa 20 kWh’. Nu weten we de officiële capaciteit: 19,7 kWh. Bonuspunt voor ons.

3. HD matrixkoplampen

De HD matrixkoplampen van de nieuwe Volkswagen Touareg zijn optioneel verkrijgbaar voor de Tiguan. ‘HD’ slaat op de hoge resolutie van de lichtbundel en zoals je weet zorgt de matrixfunctie ervoor dat tegenliggers niet verblindt worden.

De meerprijs van deze superkoplampen is nog onbekend, maar aangezien de Tiguan pas begin 2024 verschijnt, heb je nog een hele lange, donkere winter de tijd om erover na te denken wat ze jou waard zijn.

4. Adaptieve schokdempers

Nieuwe adaptieve schokdempers genaamd DCC Pro gaan tegen meerprijs het comfort verhogen. Je kunt kiezen uit vijftien standen – van zeer comfortabel tot zeer sportief. De vraag is of je ze nodig hebt, want de modellen van Volkswagen staan bekend om hun volwassen veercomfort. Het is zonde om dure schokdempers te bestellen en dan altijd in de normaalstand te rijden …

Benieuwd naar onze rijtest van de nieuwe Tiguan? Schrijf je alvast in voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

5. ErgoActive-voorstoelen

Zoals je hierboven leest, kun je de Tiguan met adaptieve schokdempers bestellen. Maar er valt iets voor te zeggen om dat geld te investeren in de ErgoActive Plus-voorstoelen met massagefunctie, verwarming en ventilatie. Want goede stoelen doen misschien nog meer voor de comfortbeleving dan de geavanceerde dempers.

6. Nog meer ruimte

De verschillen zijn klein, maar welkom: 37 liter meer bagageruimte (652 liter) en 10 mm extra hoofdruimte. Dat is te danken aan de iets grotere buitenmaten: de nieuwe Tiguan is 30 mm langer en 4 mm hoger dan zijn voorganger. De breedte en wielbasis bleven gelijk.

Dingen waaraan Tiguan-rijders moeten wennen

We spotten een paar veranderingen die nieuw zijn voor huidige Tiguan-rijders: