TEST benzine vs. elektrisch: Volkswagen Tiguan - Volkswagen ID.4

Kijk je naar de neuzen van deze twee suv's, dan zie je dat de Volkswagen Tiguan uit een eerder tijdperk stamt dan de Volkswagen ID.4. Zijn opvolger met ID-achtig front is al onderweg, maar is de rol van de huidige generatie daarom ook uitgespeeld?

Voor de coronapandemie ging je regelmatig naar kroeg of club, en liep je er behoorlijk trendy bij. Na twee jaar niet meer uit te zijn geweest, heb je onlangs de stoute schoenen weer eens aangetrokken. Je hebt je flashy outfit van 2019 uit de kast gehaald, om er in je favoriete club achter te komen, dat je modieus gezien hopeloos achter de feiten aan loopt.



Dat is wat de kersverse Tiguan-rijder overkomt als hij zijn auto tussen een Volkswagen ID.4 en een Volkswagen ID.3 parkeert. De facelift van 2021 is zonder meer geslaagd te noemen, maar vergeleken met de aalgladde, grille-loze ID-modellen ziet de Tiguan er toch wat gedateerd uit.



Ook zo benieuwd naar de nieuwe Volkswagen Tiguan?



Vanbinnen wint de Volkswagen Tiguan het van de ID.4



Dat de Tiguan een Volkswagen van voor de elektrificatiegolf is, heeft ook voordelen. Want ondanks een volledig gedigitaliseerd instrumentarium, confronteert hij je niet met de raadsels en onduidelijkheden die de ID.4 voor je in petto heeft. Daarbij geven wij nog altijd de voorkeur aan de traditioneel ogende, ronde meters. De verzameling digitale getallen in het kleine schermpje dat de ID.4 je voorschotelt, vergt meer gewenning. Dat je in de ID.4 wat lager zit en je daardoor meer één voelt met de auto, biedt daarvoor te weinig compensatie. Ook wat afwerking en materialen betreft, verdient de Tiguan de meeste punten.



Tiguan maakt indruk met zijn kofferbak



Beide auto’s bieden veel interieurruimte, wat een groot compliment is aan de iets kortere, traditioneel aangedreven Tiguan. Vooral met zijn kofferbakinhoud van 615 tot 1655 liter maakt de benzinestoker indruk. De ID.4 komt niet verder dan 543 tot 1575 liter. Je zou zeggen dat Volkswagen bij de ID.4 best een stuk van de onnodig lange ‘motorkap’ had kunnen opofferen voor de kofferbak.



“Opmerkelijk genoeg is de Volkswagen Tiguan stiller dan de ID.4.”

Op comfortgebied signaleren we een aantal opvallende verschillen tussen het Volkswagen-duo. Zo veert de Tiguan het fijnst op lage snelheden, en laat het ID.4-onderstel zich juist boven de 80 km/h van zijn meest comfortabele kant zien. Veel opmerkelijker vinden we dat de Tiguan bij 130 km/h met 64 tegen 67 decibel verreweg de stilste is, al kunnen we de ID.4 zeker geen lawaaipapegaai noemen.



Volkswagen ID.4 ruim halve ton zwaarder dan Tiguan



Dat de Tiguan met zijn 150 pk qua acceleratie nauwelijks onderdoet voor de 204 pk sterke ID.4, heeft alles te maken met zijn gewicht. Met 77 kWh aan accu’s in zijn buik, moet de EV ongeveer 550 kilo extra meeslepen. Elke 100 kilometer klokt de Volkswagen Tiguan in de praktijk 7,1 liter benzine weg. Dat komt neer op een testverbruik van 1 op 14,1. Voor zo’n uit de kluiten gewassen suv zonder enige vorm van elektrohulp, is dat niet verkeerd.



Aan de actieradius van de Volkswagen Tiguan (690 km) kan de Volkswagen ID.4 dan ook een puntje zuigen. Toch komt hij met een stroomconsumptie van 17,5 kWh/100 km nog 440 kilometer ver, wat voor 90 procent van de automobilisten 90 procent van de tijd voldoende is.

Caravanliefhebbers hebben weinig aan de Volkswagen ID.4



Al is de Volkswagen Tiguan met de geteste aandrijflijn nog zo’n fijne auto, ten opzichte van de ID.4 biedt hij maar weinig doorslaggevende voordelen. Oké, hij is ruimer, maar de ID.4 is ook allesbehalve krap. Tja, ‘volgetankt’, komt de elektrische Volkswagen minder ver. Maar van een bereik van 440 kilometer worden wij niet badend in het actieradiusangstzweet wakker.



Kortom, eigenlijk is de Tiguan het hogere kostenplaatje alleen waard als je regelmatig met een flinke caravan op pad gaat. Hij mag 1800 kg aan de haak meenemen, de Volkswagen ID.4 verdraagt een caravan(netje) van maximaal 1000 kilo. Alleen blijft er in dat geval van actieradius maar heel weinig over.

Kosten Volkswagen Tiguan vs. Volkswagen ID.4

Tiguan 1.5 TSI DSG7 ID.4 Pro (77 kWh) Basisprijs 46.940 50.340 Private lease 1) 828 864 Restwaarde na 4 jr.

in euro / % 26.890 / 59,9 28.131 / 56,5 Maandkosten over 48 mnd. / 60.000 km Afschrijving 375 451 Allrisk verz. 2) 47 58 Brandstof / energie 3) 181 101 Wegenbel. 4) 65 35 Onderhoud 88 74 Totale kosten/mnd.

(incl./excl. afschr.) 756 / 381 719 / 268 Totale kosten/km

(incl./excl. afschr.) 60,0 / 30,5 cent 57,5 / 21,4 cent

1) Tarief private lease per maand voor geteste motor-/uitrustingsvariant, opgegeven door impor-teur, op basis van 15.000 km/jaar met een looptijd van 48 maanden. 2) Voordeligste autoverzeke-ring volgens Independer.nl voor een bestuurder van 40 jaar oud met 8 schade-vrije jaren, op basis van 15.000 km/jaar; 3) Per maand, op basis van 15.000 km/jaar met het gemeten testverbruik. Benzine (E10): gemiddelde prijs 1,80 euro per liter. Elektriciteit: gemiddeld tarief 0,46 euro per kWh; 4) EV’s t/m 2024 mrb-vrij, in 2025 kwarttarief, per 2026 benzinetarief