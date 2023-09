Deze maffe elektrische Honda kun jij wel betalen

Honda loopt achter met elektrische auto's, maar dit maffe elektrische scootertje is zijn tijd juist ver vooruit. Maak kennis met de Motocompacto.



Japanse merken en elektrische auto's: de combinatie is tot nu toe alles behalve gelukkig. Vooral Honda bakt ze bruin. Het kwam in 2020 met de Honda e, die met zijn uiterlijk iedereen inpakte. Maar de actieradius van de Honda e was bedroevend. Als je constant 130 km/h rijdt, kom je maar 111 kilometer ver. En de prijs was zo hoog dat niemand hem wilde. Met de Honda e:Ny1 doet Honda een nieuwe poging, maar die is met 48.750 euro zo duur dat hij niet eens voor SEPP-subsidie in aanmerking komt.

Motocompacto: een bijzondere elektrische Honda

Wat Japanners wél heel goed kunnen, is technisch heerlijk uit de bocht vliegen. Dit gekke (en vooruitstrevende) elektrische scootertje komt ook uit de Honda-koker. Het is de Motocompacto. Als je door je wimpers kijkt, lijkt het wel een router met een stuur en een zadel.



Gelukkig is er binnenkort ook Honda-autonieuws te melden. Met onze gratis nieuwsbrief mis je het niet!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Misschien gaat er bij de naam Motocompacto een belletje rinkelen als je van malle Honda-speeltjes houdt. In de jaren tachtig had Honda ook al een scootertje in het assortiment, de Motocompo. Dat was een kleine opvouwbare motorfiets. Je kon hem zo achter in de bagageruimte van je gloednieuwe Honda Shuttle of Honda Jazz proppen. De Motocompo was niet elektrisch, maar had een tweetaktmotor.



We noemen de Honda Jazz niet voor niets (in Amerika heette de eerste generatie City), want de bagageruimte van deze concurrent van de Peugeot 205 was ontworpen om de Motocompo in op te kunnen bergen. En dus niet andersom. Klinkt raar, maar het idee achter de motorfiets was eigenlijk heel vooruitstrevend: je reed met je Honda Jazz naar de rand van de stad en kon de laatste paar kilometers in het drukke stadsverkeer verder op je motorfiets. Last mile solution, heet dat met een lelijke marketingterm. Maar het is precies waar steden tegenwoordig mee bezig zijn om de auto uit de overvolle binnensteden te weren. Honda was met de Motocompo z'n tijd dus veertig jaar vooruit!

Honda Motocompacto (2023) specs



Er was één probleem, de Motocompo woog liefst 45 kilo. Til die maar eens met een elegante zwaai en zonder rugpijn uit de bagageruimte van je auto. De Motocompact van 2023 doet dat veel beter. Hij weegt dankzij een aluminium frame iets meer dan 20 kilo en heeft een motortje van 0,5 kW en een XXS-batterij van 6,8 Ah. Ook de afmetingen zijn mini: hij is bijna 75 centimeter lang, bijna 55 centimeter hoog en (in opgevouwen toestand) nog niet eens 10 centimeter breed. En dan heeft-ie aan de bovenkant ook nog een handig handvat.



Actieradius Honda Motocompacto



Honda geeft voor de elektrische Motocompact een topsnelheid op van 24 km/h en een actieradius van 19 kilometer. Opladen aan het gewone stopcontact duurt 3,5 uur. De verlichting regel je via een app, die via Bluetooth met het scootertje verbonden is. De grote vraag is: komt hij naar Nederland en België? Voorlopig helaas niet. In de Verengde Staten is de Honda Motocompacto vanaf november 2023 te koop voor omgerekend zo'n 1000 euro.