Volkswagen raakt EV’s aan de straatstenen niet kwijt en ontslaat fabrieksmedewerkers

Volkswagen luidde de noodklok al eerder: men blieft de elektrische modellen van de Duitsers niet langer. De tegenvallende verkopen hebben nu geleid tot ontslagen in de fabrieken in Zwickau, en de kans is groot dat het hier niet bij blijft.

Dat meldt persbureau Bloomberg. De Wolfsburgers verlengen de contracten van 269 tijdelijke krachten van de Volkswagen-fabriek in Zwickau niet. Daarbovenop zouden nog eens 2000 banen op de tocht staan. Volgens Volkswagen hebben de ontslagen te maken met de ‘huidige marktomstandigheden’.

Wegvallen subsidie de schuldige

Vooral de belangstelling van bedrijven voor de elektrische Volkswagens valt momenteel flink tegen. De zakelijke orders zijn met 70 procent gedaald. Dit komt doordat de Duitse overheid een subsidieregeling voor EV's recentelijk heeft beëindigd.

De hoge inflatie speelt volgens Volkswagen ook een rol bij de tegenvallende verkopen. De koopkracht daalt en hierdoor verkiezen particuliere autokopers minder snel een duurdere elektrische auto boven een betaalbare benzine- of dieselauto. En de onzekere stroomprijzen maken het rekensommetje niet aanlokkelijker.

Volkswagen houdt vertrouwen

De tegenslagen willen volgens het Duitse merk niet zeggen dat ze niet meer achter de elektrische transitie staan. Volkswagen benadrukt dat het blijft investeren in de fabriek in Zwickau. Momenteel zijn ongeveer 10.700 medewerkers in de fabriek uitsluitend bezig met het bouwen van elektrische Volkswagens. Of dat aantal nog sterk gaat dalen, zal de toekomst uitwijzen.

