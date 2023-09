De elektrische Volvo EX30 is nu al een van de spannendste modellen van 2024. We moeten nog ruim een halfjaar wachten. Ondertussen zetten we prijs, uitvoeringen, levertijden en concurrentie nog even op een rij.



De elektrische Volvo EX30 ziet er niet als een snelheidsmonster uit. Toch accelereert de nieuwste en kleinste SUV van Volvo vanuit stilstand sneller naar 100 km/h dan de 405 pk krachtige Volvo S60 Polestar Engineered uit 2019, die hiervoor de snelste Volvo was. Die doet maar 4,4 seconden over de 0-100, maar de EX30 met twin motor klaart dit klusje in slechts 3,6 seconden. Ook heeft de EX30 meer vermogen, namelijk 428 pk.

Eigenlijk vrij bizar; de S60 Polestar Engineered was het absolute topmodel van de reeks, terwijl de EX30 de nieuwe instapper van Volvo is met een design dat allesbehalve agressief is.

“Volgens Volvo-topman Jim Rowan heeft niet iedereen een grote actieradius nodig.”

Prijs Volvo EX30



Waar je de S60 Polestar Engineered bijna nooit op de weg tegenkomt, heb je geen glazen bol nodig om te voorspellen dat de EX30 bij ons straks op elke hoek van de straat geparkeerd staat. Want een compacte elektrische suv van Volvo met een actieradius van bijna 350 kilometer en een prijs vanaf 36.795 euro, dat moet wel een succes worden. Zelfs in België betaal je meer, daar kost de Volvo EX30 minstens 38.990 euro.



Die scherpe prijs van bijna 37.000 euro geldt niet voor de versie met twin motor, die nu de snelste Volvo ooit is. Voor dat bedrag overhandigt de Volvo-dealer je de EX30 met één elektromotor (op de achterwielen) en 272 pk. Zijn batterij heeft een capaciteit van 51 kWh (bruikbaar: 49 kWh) en daarmee kom je op een volle accu 344 kilometer ver. Niet bijster ver, maar volgens Volvo-topman Jim Rowan is dat een bewuste keuze, omdat niet iedereen een grote actieradius nodig heeft.



Actieradius Volvo EX30



Wie meer actieradius wenst, kan beter de single motor extended range kopen. Die is uitgerust met een grotere batterij van 69 kWh (bruikbaar: 64 kWh) en komt 480 kilometer ver. Daarvoor moet je wel wat dieper in de buidel tasten. Hij kost minimaal 41.495 euro, maar dat is nog altijd goedkoper dan die andere elektrische SUV van Volvo, de Volvo XC40 Electric (prijs vanaf 44.830 euro). Verder krijg je 1400 kg trekgewicht in plaats van 1000 kg.



Beide versies van de Volvo EX30 laden in ongeveer 26 minuten van 10 tot 80 procent. Om dat mogelijk te maken, heeft de Extended Range een maximaal laadvermogen van 153 kW, terwijl de basisversie piekt bij 134 kW. Je moet dus even lang wachten, maar vervolgens kun je met de Extended Range veel verder rijden. Beide Volvo’s hebben trouwens een boordlader van 11 kW, voor het opladen thuis of in de wijk. Maar alleen die van de Extended Range kun je upgraden naar 22 kW. Daarmee halveer je de laadtijd van 8 uur naar 4 uur. De Single Motor heeft 6 uur nodig.

“De Extended Range heeft een laadvermogen van 153 kW. De basisversie piekt bij 134 kW.”

Volvo EX30 concurrenten



Met een lengte van 4,23 meter hoort de EX30 thuis in het B-segment en is-ie praktisch even groot als de elektrische Hyundai Kona, de Jeep Avenger (prijs: 38.500 euro) en de nieuwe Fiat 600e. Denk ook aan het formaat van de Renault Captur en Skoda Kamiq. De wielbasis is met 2,65 meter ongeveer de standaard voor compacte crossovers, dus verwacht geen zeeën van beenruimte achterin. Tijdens de onthulling konden we plaatsnemen op de achterbank en inderdaad: je zit al snel met je knieën tegen de leuning van de voorstoel aan. Bovendien is de zitting aan de korte kant, waardoor je ondersteuning aan de bovenbenen mist.



De hoofdruimte daarentegen is prima. Een suv voor gezinnen met kleine kinderen dus. De kofferbak is 318 liter klein, maar gelukkig kun je ook wat spullen kwijt onder de motorkap (frunk).

Hé, geen dashboardkastje?

De scherpe vanafprijs moet ergens vandaan komen en het interieur is dan ook zo minimalistisch mogelijk gehouden. Hoe minder afwijkingen, toetsen, patroontjes en designgebbetjes, des te goedkoper het is om te produceren. Zo bedien je als bestuurder de elektrisch bedienbare ruiten voor en achter met dezelfde toetsen. Die bevinden zich bovendien niet op de armsteun van het portier, wat de beste plek is, maar gezamenlijk op de middenconsole, omdat dit goedkoper is om te maken.

Een instrumentarium ontbreekt. Hoe hard je rijdt, zie je op het centraal gemonteerde 12,3-inch multimediascherm, net als bij Tesla. Daarvoor moet je dus een tikkeltje schuin kijken. Het dashboardkastje bevindt zich in de EX30 onder het centrale display, zodat je er als bestuurder beter bij kunt. Dat is goed voor de veiligheid, maar dat je het alleen kunt openen met een touchknop op het display, is weer wat omslachtig.

Fijn gevoel

De aluminium deurhendels zien er fraai uit en geven een gevoel van luxe, net als de vaak mooie materialen die Volvo toepast. Het is ook een fijn gevoel dat je nooit een fietser uit z’n zadel wipt zodra je een portier opent, want een nieuw veiligheidssysteem voorkomt dat. Elke uitvoering van de EX30 wordt trouwens geleverd met een uitgebreid pakket rijhulpsystemen.



Levertijd Volvo EX30

De Volvo EX30 is al te bestellen. De productie start later dit jaar en vervolgens ontvangen de eerste klanten hun auto begin 2024. Laat dat februari of maart worden, dan hebben we het op dit moment over een Volvo EX30 levertijd van 6 à 7 maanden.

Volvo EX30 Single Motor Extended Range prijs en specs



elektromotor, achterwielaandrijving, 272 pk, 343 Nm

0-100 km/h in 5,3 s, 180 km/h

batterij 69 kWh, verbruik 15,7 kWh/100 km, actieradius 480 km

4233 / 1836 / 1549 mm, 318 l, 1830 kg

Prijs Nederland: 41.495 euro, prijs België: 44.240 euro

Overige prijzen Nederland Single Motor

Core-uitvoering – 36.795 euro (SEPP-subsidie)

Plus-uitvoering – 39.795 euro (SEPP-subsidie)

Single Motor Extended Range

Core-uitvoering – 41.495 euro (SEPP-subsidie)

Plus-uitvoering – 44.935 euro (SEPP-subsidie)

Ultra-uitvoering – 47.995 euro

Twin Motor Performance