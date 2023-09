Volkswagen maakt ID.4 en ID.5 goedkoper omdat er groot nieuws aankomt

De Volkswagen ID.4 en Volkswagen ID.5 in Pro Advantage-uitvoering bieden veel voordelen voor een nette prijs. Zwicht je voor alle lekkers of wacht je liever op de vernieuwde ID.4 en ID.5 met meer pk’s, laadvermogen en bereik?

Om de ID.4 en ID.5 te wapenen tegen de toegenomen - veelal Chinese - concurrentie, voorziet Volkswagen zijn elektrische suv’s binnenkort van nieuwe techniek. Maar voordat die beschikbaar is, probeert Volkswagen ID.4- en ID.5-klanten te lokken met opgeleukte voorraadmodellen. Deze voordelige uitvoeringen krijgen de toevoeging Advantage.

ID.4 Pure afgetroefd door Advantage Pro



Om met de Volkswagen ID.4 Pro Advantage te beginnen, die kost 45.590 euro en is daarmee 200 euro duurder dan de ID.4 Pure. Daar tegenover stelt hij een accupakket van 77 kWh in plaats van 52 kWh. Dat vergroot het bereik fors: van 361 tot 528 kilometer.

Een ander voordeel van de Pro Advantage ten opzichte van de Pure is dat-ie stukken beter is in snelladen: 135 kW tegen 50 kW. Van 4 pk extra motorvermogen (174 vs. 170 pk) krijgen we dan weer geen rode koontjes. Dat de Advantage Pro 19-inch wielen heeft in plaats van in plaats van 17-inch lichtmetaal, vinden we meer de moeite waard.

Als je nog meer luxe en/of power wilt, biedt Volkswagen de ID.4 en ID.5 ook aan als Pro Business Advantage (47.090 euro) en GTX Advantage (55.390 euro).

Volkswagen ID.5 tijdelijk niet duurder dan ID.4



Opvallend genoeg zijn de Advantage-uitvoeringen van de Volkswagen ID.5 – de coupéversie van de ID.4 – niet duurder dan de ID.4 met het uitverkooplabel. En dat terwijl de ID.5 Advantage Pro 204 pk heeft, oftewel 30 meer dan de vergelijkbare ID.4. Bij de overige Advantage-versies is het vermogen van de ID.4 en ID.5 gelijk.



De reden dat Volkswagen je trakteert op extra aantrekkelijke voorraadmodellen heeft een goede reden. De verkoop van de elektrische suv’s loopt minder goed dan gepland én er is een pakket serieuze verbeteringen op komst. De ID.4 en ID5 krijgen in het voorjaar van 2024 namelijk dezelfde techniek als de nieuwe, grote Volkswagen ID.7.



Meer pk's, laadvermogen en bereik



Dit betekent dat de 204 pk sterke elektromotor uit de Pro-uitvoering hinkstapsringt naar 286 pk. De Pure-instapmotor van 170 pk blijft ook leverbaar. Het vermogen van de GTX-modellen stijgt van 299 naar 340 pk.

Dankzij het tot 170 kW opgeschroefde laadvermogen, kun je bovendien toe met kortere laadstops. Als klap op de vuurpijl belooft Volkswagen een grotere actieradius, al noemt de fabrikant nog geen harde cijfers.



Behalve de techniek wordt ook het interieur van de Volkswagen ID.4 en ID.5 aangepast. Zo komt er een verbeterd infotainmentsysteem met een groter scherm (12,9 i.p.v 10 inch). Verder zijn de sliders voor de temperatuurregeling en het volume van de muziekinstallatie voortaan verlicht. Dat werd tijd, al zouden normale knoppen nog leuker zijn geweest.



De technisch opgewaardeerde Volkswagen ID.4 en ID.5 zijn vanaf eind oktober te bestellen. Rond die tijd worden ook de prijzen bekendgemaakt. Het showroomdebuut staat gepland voor het voorjaar van 2024.

Prijzen Volkswagen ID.4 Advantage en ID.5 Advantage

In de onderstaande lijst staan de consumentenadviesprijzen. De fiscale waarde van de goedkoopste versie bedraagt 44.430 euro, zodat particuliere kopers en private leasers in aanmerking komen voor de aankoopsubsidie van 2950 euro.