Dit Europese automerk maakt al zijn modellen stiekem duizenden euro’s goedkoper

Prijsverlagingen van met name elektrische auto’s zijn de laatste tijd aan de orde van de dag. Maar er is een merk dat de prijzen van ál zijn modellen flink heeft verlaagd. Tot 3750 euro aan toe!

Als het om elektrische auto’s gaat, schreeuwen veel merken het van de daken wanneer ze de prijzen verlagen. Het kan immers het verschil betekenen tussen wél of geen aanschafsubsidie. En dus een hoop extra klandizie opleveren.

Er zijn ook merken die het voorzichtiger aanpakken, Citroën bijvoorbeeld. Het Franse merk kopt met vette letters op zijn website dat het zijn ‘range vereenvoudigt voor een makkelijker aankoopproces en betere klantervaring’.

Terug naar 3 uitrustingsniveaus

Als je wat verder in de tekst afdaalt, zie je dat er per model nog maar drie, in plaats van veelal vijf uitrustingsniveaus zijn. De nieuwe uitrustingsvarianten krijgen de simpele namen You, Plus en Max. Daarnaast zijn 5 optiepakketten leverbaar. Dat dit in de woorden van Citroën 'het aankoopproces voor de potentiële klanten vereenvoudigt', is nooit verkeerd. Veel leuker is dat het versimpelde gamma per 1 september aanzienlijke prijsverlagingen oplevert.

Dat de vanafprijs van de relatief nieuwe en dure Citroën C5 X met 820 euro daalt, is mooi meegenomen. Een prijsverlaging van 1970 euro op de Citroën C5 Aircross zet al meer zoden aan de dijk. Maar het kan nog beter. De kampioen prijsverlagingen is de Citroën C3 Aircross. Daarvan daalt de vanafprijs met maar liefst 3750 euro. Ook op de Citroën C4 X valt meer dan 3000 euro korting te halen.

Lagere prijzen alle Citroën-modellen



Model Oude prijs

Nwe. prijs

Prijsverlaging C3 19.990 18.400 1.590 C3 Aircross 31.150 27.400 3.750 C4 31.710 29.400 2.310 ë-C4 40.140 37.830 2.310 C4 X 32.560 29.450 3.110 ë-C4 X 40.990 38.680 2.310 C5 Aircross 39.870 37.900 1.970 C5 X 47.220 46.400 820

Slechte verkoopcijfers Citroën



Hoewel Citroën daar zelf met geen word over rept, kunnen wij de prijsverlagingen niet los zien van de matige verkoopresultaten die Citroën momenteel boekt. Want hoewel de totale automarkt in de lift zit, verkocht Citroën dit jaar tot dusver juist minder auto’s dan in 2022. De verkoop van nieuwe Citroëns daalde in de eerste acht maanden van 2023 van 6451 naar 5052 stuks in vergelijking met 2022.



Citroën-nieuws op komst



Wellicht dat de nieuwe elektrische Citroën ë-C3 de verkoopcijfers wat kan oppoetsen. Maar voordat die op de markt komt, zitten we waarschijnlijk al in het nieuwe jaar. Andere kleine lichtpuntjes zijn de technische upgrades die in het verschiet liggen voor een aantal andere Citroëns. Zo vallen de elektrische Citroën ë-C4 en ë-C4 X dezelfde verbeteringen ten deel als een aantal andere auto’s van het Stellantis-concern. We hebben het dan over de krachtiger 156 pk-motor en 54 kWh batterij, waarmee de actieradius stijgt tot 420 km (WLTP).