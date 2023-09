Renault verlaagde de prijzen van de Megane E-Tech. En die zijn soms niet mals. Bij de allerduurste versie scheelt het je zomaar 6000 euro.



Alle versies van de elektrische Renault Megane zijn goedkoper geworden en komen nu in aanmerking voor de SEPP-subsidie. Dat kan je veel voordeel opleveren. De duurste versie van de Megane E-Tech kostte tot nu toe 47.900 euro (Optimum Charge Iconic). Renault verlaagde dat bedrag naar 44.870 euro. Dat deden ze niet voor niets, want daarmee valt ook de duurste elektrische Megane ineens in de prijsklasse waarbij particuliere kopers SEPP-subsidie krijgen. En dus komt er voor hen boven op de prijsverlaging van 3000 euro nog eens 2950 euro 'korting' bij. Zo loopt het voordeel op tot 5980 euro.



Ook goedkoopste Megane E-Tech goedkoper



Renault verlaagde alle prijzen van de Renault Megane E-Tech. De instap-Megane met 130 pk kostte eerst 37.300 euro, maar dat is nu 36.370 euro. Scheelt je 930 euro. Van het bedrag kun je dan ook weer 2950 euro SEPP-subsidie aftrekken. De actieradius van de EV40 met 130 pk is 300 kilometer.



Renault Megane E-Tech (2023) nieuwe prijzen



EV40 130 pk Boost Charge 36.370 euro

EV60 220 pk Optimum Charge Equilibre 39.370 euro

EV60 220 pk Optimum Charge Techno 41.870 euro

EV60 220 pk Optimum Charge Iconic 44.870 euro

Business Edition EV60 130 pk Optimum Charge 39.370 euro

Prijsverschil Volkswagen ID.3

Door de prijsverlaging loopt het verschil met de Volkswagen ID.3 op. De vernieuwde ID.3 kost 42.690 euro. Echte koopjesjagers steken hun neus ook even om de hoek van de MG-dealer, want de MG4 is juist weer wat goedkoper. Hij kost 32.285 euro.



Niet dat de Fransen over belangstelling te klagen hadden; Renault wist dit jaar in Nederland 3000 Megane E-Tech-modellen te verkopen. De collega's van Volkswagen kwamen niet verder dan 2347 ID.3's. Van de MG4 Electric gingen er tot dusver 1483 over de dealerdrempels.