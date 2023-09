Beroemde namen uit de geschiedenis moet je koesteren. Vandaar dat Renault de naam Renault Espace in stand hield, al heeft de nieuwste generatie veel meer gemeen met de Austral dan met het afzwaaiende model.

Een automerk bouwt een reputatie op, op basis van iconen uit het verleden. Daar klampen de traditionele merken zich - soms een tikje wanhopig - aan vast in het elektrische tijdperk. Er kloppen steeds meer Chinese automerken op de Europese poort. Ze zijn goed, ze worden nog beter, en ze zijn met veel.

Europa kan niet veel meer doen dan inspelen op sentimenten: mooi was die tijd waarin Renault, Volkswagen en Fiat nog heersten over de wegen. De elektromotor is een grote nivelleerder geworden. Alle automerken moeten opnieuw beginnen in het stekkertijdperk. Cynisch gesteld, scheurt de EV de reputatie van merken als Renault aan flarden.

Europese merken betrekken uit alle macht hun verleden erbij om hun overlevingskansen te vergroten. Van de beroemde Renault 4 en 5 komen moderne elektrische versies op de markt, die inspelen op nostalgie naar een tijdperk waarin designers minder de hete adem van de boekhouders voelden. Bij zijn nieuwe suv kiest Renault ervoor om de naam Espace te behouden, hoewel zijn vormgeving en concept breken met de vijf vorige generaties.

Espace: stoelen die je kunt omdraaien

Terug naar 1984, toen China economisch nog een minimale rol speelde. Toen verscheen de eerste Espace; een ruime, hoge auto voor zeven personen, met stoelen die je kon omdraaien, omklappen tot tafeltje of uit de auto verwijderen. De Espace werd gebouwd door Matra en had de opvolger moeten worden van de Talbot-Matra Rancho, maar het noodlijdende PSA durfde het vernieuwende model niet in productie te nemen. Renault hapte toe en, zoals het cliché luidt, de rest is geschiedenis.



Vele jaren was de Espace een groot succes en begin jaren negentig aapte vrijwel elke concurrent zijn concept na. Vier generaties Espace volgden, maar de laatste jaren was de glans verdwenen. De mpv stierf uit en maakte plaats voor de suv – de Espace bleef over als een oude Nokia tussen de VR-brillen van Apple. Nu de zesde generatie in de startblokken staat, gaat het roer dan ook om.



20 cm langere Renault Austral



De Espace is nu eerder een verlengde Austral dan een doordacht ruimtewonder, met hetzelfde onderstel en dezelfde aandrijflijn. Hij is ruim 20 centimeter langer dan de Renault Austral en tegelijk 14 centimeter kleiner dan de oude Espace. Als extra verleidingstactiek, wordt de Espace met zijn langere wielbasis zonder meerprijs geleverd met zeven zitplaatsen. Je mag zelf kiezen of je wel of geen derde achterbank wilt, de prijs blijft hetzelfde. Concurrenten zijn onder meer de Nissan X-Trail, Kia Sorento en Peugeot 5008.

Softwarefoutje

De 200 pk sterke hybride aandrijflijn kennen we al uit de Austral en is niet met de Franse slag bedacht. Hij bestaat uit een 131 pk sterke driecilinder, een primaire elektromotor met 68 pk die de wielen aandrijft, een secundaire elektromotor met 25 pk die als startmotorgenerator fungeert en een zestraps automaat. Klinkt ingewikkeld en dat is in de praktijk ook zo, want de samenwerking tussen alle deelnemers is niet altijd even goed. De benzinemotor springt soms te laat bij als hij het van de primaire elektromotor moet overnemen, waardoor er even niets gebeurt als je het gaspedaal indrukt.

Een merkwaardige gewaarwording, die bij de Austral ook al de kop op stak. Daar was het zo erg dat Renault de software van het motormanagement tussentijds aanpaste. Hoewel ook de Espace daarvan profiteert, kan er wat ons betreft nog wel een update overheen.

Fijne reisauto



Verder is de Espace een fijne reisauto. Hij is stil, op wat windgeruis rond de voorportieren na op hoge snelheid. Het onderstel is comfortabel en met de optionele vierwielbesturing is de wegligging verrassend dynamisch. Doordat de achterwielen op lage snelheid een beetje tegensturen, is de draaicirkel bovendien net zo kort als die van een Clio. Het weggedrag heeft iets weg van een elektrische auto. De mate van terugwinning van de remenergie kun je via peddels aan het stuur zelf bepalen. Dat betekent dat je op sommige trajecten nauwelijks het - overigens wat gevoelloze - rempedaal hoeft te gebruiken. En dat heeft weer een gunstige uitwerking op het verbruik, dat je met een beetje goede wil iets boven de 1 op 20 kunt houden. Het officiële verbruik is 4,7 l/100 km (1 op 21,3).

7-zits Espace voor niets



Achter het stuur, waan je je in een Austral. We zien een vrijwel identiek dashboard, met dezelfde beeldschermen met fraaie hoge resolutie. Ook het navigatiesysteem met Google-integratie kennen we. Maar we missen ook iets, een 'Espace-touch'. Waar zijn de draaistoelen en de klaptafels uit eerdere generaties? Waar is die schier oneindige ruimte? De derde zitrij van de nieuwe Espace kun je als volwassene alleen bereiken als je de Balletacademie in Den Haag hebt doorlopen. Op de verschuifbare tweede zitrij heb je wel veel ruimte.



3000 euro duurder dan Austral



In 1984 kostte de Renault Espace ongeveer 40.000 gulden (18.000 euro). Zelfs in euro's betaal je meer voor de nieuwste Espace; als hij dit najaar in de showroom staat, wil de Renault-verkoper er minimaal 46.830 euro voor hebben. Daarmee is-ie precies 3000 euro duurder dan een Austral met dezelfde motor. Renault verwacht in Nederland het meest van de Esprit Alpine-versie, die nog eens 3000 euro duurder is dan de instap-Espace en uiterlijke details uit de autosport meekreeg, zoals een geblokte grille. Bovendien heeft de Esprit Alpine vierwielbesturing.



Renault Espace conclusie

Ik heb als kind de glorietijd van de eerste Espace meegemaakt. De stoelenmagie, de enorme ruiten, de merkwaardige vormgeving; ik vond het een fascinerende auto. De nieuwe Espace is eigenlijk alleen met zijn naam verbonden aan het bijna 40 jaar oude model. Het is een comfortabele en zuinige zevenzitter, maar weinig anders dan een Austral met meer ruimte.