7 dingen die opvallen aan de nieuwe Mercedes CLA

Mercedes heeft op de IAA in München een conceptversie van de nieuwe Mercedes CLA onthuld. Even zien we door de sterren de auto niet meer, maar uiteindelijk vinden we toch 7 dingen die eruit springen.

In 2013 introduceerde Mercedes-Benz met de CLA, een vierdeurs coupé die tussen de Mercedes A-klasse en Mercedes C-klasse inviel, al heeft-ie dezelfde basis als de A-klasse hatchback. Nu - tien jaar later - presenteert het merk uit Stuttgart de eerst volgende versie van het model aan de wereld. Daarbij sprongen enkele zaken ons in het oog.

1.Nieuwe CLA is een conceptmodel

De nieuwe Mercedes CLA is eigenlijk (nog) helemaal niet de nieuwe CLA: het is namelijk een concept car. De auto die je hier ziet, is dus nog niet helemaal af. Al gaat het volgens Mercedes wel om een ‘bijna-productierijp voorproefje’. Reken er maar op dat de echte nieuwe CLA - ondanks dit statement - een afgezwakte versie wordt van dit conceptmodel.

2.Zowel nieuwe CLA als concept elektrische toekomst

Het conceptmodel is multifunctioneel te noemen. Het is niet alleen een voorproefje voor de nieuwe CLA, maar ook voor een nieuwe modelfamilie. Naast de vierdeurs coupé rept Mercedes over een nieuwe CLA shooting brake (stationwagon) en twee nieuwe SUV’s die hun designtaal zullen afleiden uit de Concept CLA Class.

Al deze modellen worden EV’s, compleet in lijn met ‘Ambition 2039’. Dat is het plan van Mercedes om tegen 2039 over een modellengamma te beschikken dat volledig elektrisch en dus emissievrij is.

3.Elektrische specificaties

De Concept CLA Class heeft enkele indrukwekkende (elektrische) specificaties. Wat dacht je bijvoorbeeld van de actieradius van 750 kilometer? Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een laag verbruik van slechts 12 kWh per 100 kilometer. Mercedes spreekt zelfs over een ‘hypermiler’. Verder kan de Concept CLA razendsnel met 250 kW snelladen door de boordspanning van 800 volt. Ook het vermogen van de CLA Concept is met 328 pk allesbehalve kinderachtig.

4.Lichtstrips als lichten

Van opzij lijkt de nieuwe CLA Concept erg veel op de CLA die we nu kennen. Maar als we naar de snoet en naar het achterste van de auto kijken zien we grote verschillen. Zo is de grille dicht, zoals het een EQ-model van Mercedes betaamt. Ook de achterzijde van het conceptmodel oogt ‘gladder’ dan we gewend zijn.

Een van de opvallendste details zijn echter de lichtunits. De lampen zijn volledig vervangen door lichtstrips. Aan beide kanten lopen zestrips als een lijn over de volledige breedte van de auto. Onder deze lijn zien we een halve cirkel en de kenmerkende ster. De ster is een terugkerend patroon, want ook op het dak, in de grille en op de velgen zien we tientallen kleine sterretjes.

5.Kermisinterieur

Een blik op het interieur maakt ons duizelig, zoveel indrukken doen we op. De interieurkleuren zijn wit en blauw en de stoelen zijn een soort kuipen met geïntegreerde hoofdsteunen. Verder zien we veel blauwe strepen die bijvoorbeeld op het stuur en in de middenconsole de illusie van een soort tunnel geven. Het eerste woord dat bij ons opkomt is ‘kermis’. Onze smaak is het dus niet, maar ieder zijn meug.

6.Enorm scherm

Wat ook opvalt in het interieur, is het instrumentarium. Dat is volledig vervangen door een enorm doorlopend scherm. In dit nieuwe dashboard huist het vernieuwde MBUX-systeem van Mercedes. Met dit nieuwe systeem kun je meer dan ooit tevoren projecteren op de schermen. Denk hierbij aan een virtuele assistent, social media feeds en streamingsdiensten.

7.Lidar

Op een van de persfoto’s zien we een lidar-systeem zitten op de Concept CLA. Het verraadt dat de nieuwe modelreeks van Mercedes vergaand is voorbereid op autonoom rijden.

Kijk voor meer foto's hieronder: