De Renault Scenic kwam ooit als mpv met een verbrandingsmotor op de markt. De nu onthulde Renault Scenic E-Tech electric is compleet anders. Geen mpv meer, maar een suv. En volledig elektrisch. Toch is het logisch dat ook deze nieuwe Renault weer Scenic heet.

De modelnaam Scenic staat voor Safety Concept Embodied in a New Innovative Car. Dat kunnen we ons van de eerste Scenic uit 1996 absoluut niet herinneren, maar we geloven Renault maar op zijn blauwe ogen. Op die manier kun je de modelnaam Scenic tot in lengte der dagen toepassen. 'Gezinnen veranderen, net als hun reisgewoonten en hun kijk op milieu en veiligheid. En de Scenic is altijd met hen mee veranderd', zegt Renault hierover.

Volledig elektrische suv

Genoeg marketinggeklets. De nieuwe Renault Scenic E-Tech electric is dus een volledig elektrische suv. Met een WLTP-actieradius van 620 kilometer (high range) of 420 kilometer (standard range). De elektromotor levert 170 pk (standard range) of 220 pk (high range). Ook de batterij verschilt: de standaardversie heeft 60 kWh terwijl de high range over een exemplaar met 87 kWh beschikt. Snelladen kan met 130 respectievelijk 150 kW. Een 3-fasen 22 kW AC-boordlader is standaard.

Renault Scenic: tot 1670 liter bagageruimte

De Renault Scenic E-Tech electric is 4,47 m lang, 1,86 m breed en 1,57 m hoog. De wielbasis bedraagt 2,79 m. Dat is evenveel als de eveneens nieuwe Smart #3 heeft en 10 cm meer dan de Renault Megane E-Tech. De bagageruimte bedraagt 545 liter en is uit te breiden tot 1670 liter als je de achterbank neerklapt. Verder zijn er opbergruimtes door het hele interieur die bij elkaar goed zijn voor 38,7 liter. De elektrische suv staat op 19- dan wel 20-inch wielen.

Het uitgebreide infotainment draait op Android Automotive OS 12. Via Google Play kun je kiezen uit meer dan 50 apps, waaronder uiteraard Apple Carplay en Android Auto. Het instrumentarium meet 12,3-inch terwijl het rechtopstaande centrale scherm 12-inch groot is.

De Renault Scenic E-Tech electric is leverbaar in zes carrosseriekleuren:

rouge flamme

bleu nocturne

noir étoilé

gris schiste metallic

blanc glacier

gris schiste satin (exclusief voor de uitvoering Esprit Alpine)

Leren bekleding? Vergeet het maar

Afhankelijk van de uitvoering is een two-tone lak mogelijk, waarbij het dak en de dakstijlen zijn uitgevoerd in noir étoilé of gris schiste metallic in combinatie met een andere carrosseriekleur. Leren bekleding is niet mogelijk vanwege het niet-duurzame karakter hiervan. Renault zegt dat leer het tegen 2025 volledig uit het leveringsprogramma verdwijnt.



Geen leder past helemaal bij het duurzame karakter dat Renault de nieuwe Scenic toedicht. Voor de stoelbekleding gebruikt Renault gerecyclede vezels. Het materiaal biedt volgens Renault een vergelijkbare kwaliteit en beleving als echt leer, zegt Renault. De kaartenvakken bestaan voor 45 procent uit gerecyclede vezels en de vloermatten uit 54 procent gerecyclede plastic flessen.

Gemaakt van afval

De nieuwe Renault Scenic heeft dan geen echt leer meer, maar nog wel een glazen panoramadak, met de naam Solarbay. Met behulp van elektrische velden is het dak geheel of deels te verduisteren. Daarbij kun je kiezen uit vier instellingen: geheel licht, geheel ondoorzichtig, licht aan de voorzijde en verduisterd aan de achterzijde, en omgekeerd. Een deel van het dak is gemaakt van gerecycled vlakglas en oude autoruiten.

Naar verwachting is de nieuwe Renault Scenic E-Tech electric vanaf begin 2024 leverbaar. De prijzen worden nog bekendgemaakt.