Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 35 (2023)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Porsche de krachtigste Cayenne tot nu toe onthult en de nieuwe elektrische Mini meer actieradius heeft, maar ook weer niet heel ver komt. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - Sterkste Porsche Cayenne ooit

De Porsche Cayenne wordt volledig elektrisch maar voordat het zover is, trakteert Porsche je op de sterkste Cayenne ooit, de nieuwe Porsche Cayenne Turbo. Met de toevoeging E-Hybrid, dus. Juist, een plug-in hybride suv. Daar kunnen we goed mee leven. Niet eerder had de Duitse suv zoveel power, namelijk 739 pk. Toch blijft het hier niet bij, verwachten we.

+ Top - Mercedes doet Tesla na

Met je dure elektrische Mercedes snelladen bij een Tesla Supercharger is heulen met de vijand. Wat je wilt, is een snellader van Mercedes zelf, inclusief ster. Dat komt goed uit, want Mercedes heeft bekendgemaakt dat zijn eerste snellader operationeel is. Jammer is dat-ie helemaal in het Duitse Mannheim staat. Maar uiteindelijk moeten er ruim 10.000 worden. Tesla-rijders zijn van harte welkom, maar betalen wel een hoger stroomtarief.

+ Top - Kamperen wordt leuk

We houden niet van kamperen en overnachten liever in het Hilton. Tenminste, tot we deze retro-camper van Citroën zagen. Nu kunnen we niet wachten tot de zomervakantie van 2024 aanbreekt. Want dan is de Citroën Type Holidays leverbaar en wordt kamperen leuker dan ooit. Denken we. We vinden hem in ieder geval leuker dan die andere nieuwe camper van Volkswagen, de California.

Actie Vergelijk uw autoverzekering Vergelijk nu uw autoverzekering en ontvang 20% korting op alle autoverzekeringen via UnitedConsumers! Zo bespaart u tot € 175,00 per jaar.

- Flop - Leuk, maar onbetaalbaar en uitverkocht

De Alfa Romeo Stradale 33 ziet er top uit. Daarover bestaat geen discussie. Maar kom op, Alfa, wanneer komt er nou eens een nieuw model dat geen honderdduizenden euro's kost en meer dan 33 keer geproduceerd wordt? Een opvolger voor de Giulietta, bijvoorbeeld. Daar heeft het volk meer aan. Alle 33 stuks van Alfa's nieuwe sportspeeltje zijn trouwens uitverkocht. Over slecht nieuws gesproken ...



- Flop - In de zomer op winterbanden

Veel automobilisten rijden in de zomer door op winterbanden. Dat is om meerdere redenen geen goed idee. Waarom mensen het toch doen, heeft vooral te maken met geld. Door de bandenwissel over te slaan, denkt men euro's te besparen. In het bijbehorende nieuwsbericht over winterbanden geven we je een betere suggestie.

- Flop - Verder, maar nog niet heel ver

Hoe de nieuwe elektrische Mini eruit zou zien, was al even bekend. Maar nu is het officieel. De verbeterde actieradius is nu ook duidelijk: 305 kilometer voor de Cooper. Dat is meer dan eerst. Maar wat hier van overblijft als je sportief rijdt, is nog maar de vraag. Waarschijnlijk nog geen 300 kilometer. Want juist een Mini nodigt uit tot sportief rijden. Gelukkig komt de Cooper S een stuk verder: 402 kilometer - volgens de WLTP-cyclus dan.