De curryworsten van Volkswagen zijn populairder dan hun EV’s

Alleen nog vegetarisch of vegan eten? Nee, niet in de kantines van Volkswagen. Twee jaar geleden werd de currywurst van het menu geschrapt. Maar na hevige protesten maakt hij nu een daverende comeback.



De currywurst van Volkswagen is bijna net zo beroemd als de Kever en de Golf. Hij wordt intern aangeduid als artikel 199 398 500 A en is met grote voorsprong de bestverkochte Volkswagen ooit. Maar in tijden waarin steeds meer aandacht komt voor dierenleed en klimaatbelasting, dacht de Duitse fabrikant in 2021 het goede voorbeeld te moeten geven. De beroemde worst werd in één van de de ruim 30 Volkswagen-kantines (die van de directie, waar ook lopende-bandmedewerkers aanschuiven) vervangen door een vegetarische en een vegan versie. Vlees werd in de ban gedaan. Maar toen kwam het volk in opstand ...



Gebakken camembert



Wie wel eens uit eten gaat in Duitsland, weet dat de vegetariër er bekaaid vanaf komt. De schnitzels vliegen je nog altijd om de oren en als je geen vlees eet, moet je het doen met een vegetarische lasagne of gebakken camembert. Het was dus dapper dat Volkswagen twee jaar geleden besloot om een van zijn vele kantines vleesvrij te maken. Wel leidde het tot veel ophef. Oud-bondskanselier Gerhard Schröder (en vriendje van Poetin) was woest en twitterde dat het nooit gebeurd zou zijn als hij nog in de raad van commissarissen had gezeten.



Maar Duitsers en vlees blijken toch weer samen te gaan als Bert en Ernie, Mercedes en Benz. Ook de nieuwe CEO Thomas Schäfer, die een jaar geleden aantrad, hechtte aan zijn worst. "Let's have a currywurst", zei hij in een video waarin hij zich aan het personeel voorstelde. Na twee jaar is het menu in de kantine dus aangepast. Sinds 7 augustus kun je weer vlees en vis eten en binnenkort keert ook de currywurst terug. Al is niet precies bekend wanneer.



Populairder dan een ID.3



De currywurst is zo populair dat de verkoop ervan steeg tijdens de coronaperiode. Hij werd zelfs thuisbezorgd bij medewerkers. De worst is nu populairder dan voor de pandemie - deden de elektrische modellen van Volkswagen dat ook maar, denken ze in de Volkswagen-burelen wellicht ...