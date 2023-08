Tien jaar geleden opende Tesla het eerste Superchargerstation in Europa. Daarom viert Tesla vandaag (29-8) feest en kan iedereen gratis laden bij een supercharger. Ook als je geen Tesla rijdt.



Je moet wel snel zijn, want het gratis laden is alleen vandaag mogelijk. De eerste zes Superchargerstations werden precies 10 jaar geleden niet geheel toevallig geplaatst in EV-land Noorwegen. Inmiddels is dat aantal in Europa al gestegen naar ruim 9200 snelladers. Wereldwijd zijn er meer dan 45.000 Tesla-superchargers te vinden, verspreid over 36 landen.

Alles over Tesla en alle andere automerken vind je in onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tesla superchargers in Nederland

In Nederland werden de eerste superchargerstations in december 2013 geopend in Oosterhout en Zevenaar. Dat aantal is snel uitgebreid en benadert momenteel 40 stations. Tesla lijkt sowieso Nederland te beschouwen als een van hun belangrijkste markten, aangezien hier als eerste land van Europa V4 superchargers werden geplaatst. Deze laadpalen zijn te vinden in Harderwijk.

Bijna verdrievoudigd

De laadpalen van Tesla worden door de jaren heen steeds krachtiger. De V4 laadpalen zoals in Harderwijk ondersteunen een laadsnelheid tot wel 350 kW. De momenteel meest voorkomende V3-superchargers ondersteunen tot 250 kW laadsnelheid, terwijl de eerste laadpalen in Noorwegen van precies tien jaar geleden tot 120 kW konden laden. De maximale laadsnelheid is in tien jaar dus bijna verdrievoudigd.