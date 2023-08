Mercedes volgt Tesla met eigen snelladers en paait Mercedes-rijders met deze voordelen

Begin dit jaar maakte Mercedes bekend à la Tesla een eigen laadnetwerk op te zetten. In oktober 2023 opent het eerste laadstation. Alleen moet je daar een eind voor rijden. Een heel eind zelfs ...



Mooi toch, dat Mercedes net als Tesla een eigen laadnetwerk opzet? Juich niet te vroeg, want Nederland moet even wachten. Wil je je EQE of EQS bij een snellaadstation van Mercedes opladen, dan zul je naar Mannheim in Duitsland moeten rijden. Of naar Atlanta (Verenigde Staten) of Chengdu (China). Deze drie steden krijgen de primeur. Toch is het station in Mannheim al goed nieuws, want Mercedes gaf eerder nog aan dat de snellaadstations alleen in de VS geplaatst zouden worden. In oktober 2023 gaan de drie laadstations open.



Mercedes, Tesla en alle andere merken komen voorbij in onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Voorbereid op de toekomst

Bij de snellaadparken van Mercedes is snelladen mogelijk tot een capaciteit van 400 kW. Momenteel komt zelfs de snelst ladende EV niet aan dat soort cijfers, maar met deze laadcapaciteit zijn de snellaadstations klaar voor de elektrische auto’s van de toekomst. Ook zijn de stations voorbereid op allerlei soorten EV’s, aangezien er kan worden geladen met 4 laadsystemen (CCS1, CCS2, NACS en GB/T).

Ook andere merken welkom

Dat betekent ook dat de Mercedes-laadstations zijn te gebruiken voor bestuurders van andere automerken. Maar de Mercedes-rijder lacht toch het laatst als hij afrekent. In januari liet Mercedes al weten dat vreemdmerkrijders een hoger tarief betalen dan mensen met een EV van Mercedes. Verder kan de Mercedes-rijder van tevoren een laadstation reserveren.



Slechts het begin

De snellaadstations in Atlanta, Mannheim en Chengdu zijn nog maar het begin. Mercedes heeft grote plannen om een wereldwijd snellaadnetwerk op te zetten. Tegen het einde van 2024 wil het merk ruim 2000 snellaadstations in gebruik hebben, in 2030 moet dit aantal zijn gegroeid tot meer dan 10.000 stations.

Daarbij krijgen de VS, China en Europa prioriteit. Grote kans dus dat je binnenkort je elektrische Mercedes gewoon kunt opladen bij een snellaadstation met ster bij jou in de buurt.

Mercedes private lease



In onze private lease vergelijker hebben we een uitgebreid Mercedes-aanbod, zowel elektrisch als plug-in hybride of met een verbrandingsmotor. Een Mercedes private lease je via onze vergelijker!