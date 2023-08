Deze retro-camper van Citroën vinden we stiekem nóg leuker dan de Volkswagen California

De modelnaam Type H van Citroën zegt je waarschijnlijk niks. Maar als je een foto van de Citroën Type H ziet, ga je vast glunderen. Met zijn geribbelde carrosserie herinnert hij aan een van de leukste bestelbusjes ooit: de oude Citroën HY. Citroën blaast de kampeerversie van de HY nu nieuw leven in.

Wie regelmatig een foodfestival bezoekt, komt de oude Citroën HY nog weleens tegen, maar dan als bontgekleurde foodtruck. Met een rij hipsters ervoor die een kurkuma latte of friet van zoete aardappel bestellen. Oorspronkelijk was de Citroën HY een gesloten bestelbus. Later volgden andere varianten waaronder een pick-up en een camper.

Net als de Volkswagen T1 had het oude Citroën-busje een gedeelde voorruit die later werd vervangen door een enkel exemplaar. De HY is heel lang in productie geweest, grofweg van halverwege de jaren 40 tot begin jaren 80.

Geribbelde carrosserie

Wat het meest opvalt, is de geribbelde carrosserie. Hierdoor kon dunner staal worden gebruikt wat gunstiger was voor het gewicht. Die golfplaatcarrosserie vind je ook op de nieuwe Citroën Type Holidays. Het is een mengelmoes van de vroegere HY en de huidige Citroën Space Tourer, een 9-persoons minibus die in ons land alleen als elektrische Citroën ë-Space Tourer te koop is.

Als je het dak van de Citroën Type Holidays openklapt, kun je rechtop in de camper staan. Het dak biedt desgewenst een slaapplek aan twee personen. Nodig gerust een ander stelletje uit, want ook de twee zitbankjes en het eettafeltje tover je in een handomdraai om in een tweepersoonsbed. Voor extra bagageruimte zijn de zitbankjes ook te verwijderen.

Buitendouche

De bestuurders- en passagiersstoel zijn draaibaar zodat je kunt babbelen met de mensen achterin. En uiteraard is er een keukentje. De buitendouche is dan weer minder voor de hand liggend, maar wel grappig. Over de aandrijving zegt Citroën nog niks.

De Citroën Type Holidays is geen geintje en gaat daadwerkelijk in de verkoop. Dat de retrocamper ook naar Nederland komt, staat al vast. Op citroën.nl is er al een modelpagina voor vrijgemaakt en kun je je aanmelden voor de speciale nieuwsbrief. Misschien kun je de nieuwe Volkswagen California nog afzeggen, want zijn Franse concurrent vinden we stiekem nog leuker.