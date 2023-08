Honda staat op het punt om grootste probleem van EV’s op te lossen

De grootste vijand van de elektrische auto is het torenhoge gewicht. Honda claimt dat het dicht bij een manier is om de overtollige kilo’s van EV’s voor eens en voor altijd uit te roeien.

Dat zeggen bestuurders van het merk in gesprek met The Drive. Volgens de Japanners duurt het niet lang meer voor ze de welbekende solid-state batterij in hun modellen gebruiken. De batterijen worden al tijden als de heilige graal gezien voor elektrische auto’s, en lijken dus nu in massaproductie te gaan. Overigens heeft Honda met de batterij niet de primeur, aangezien Nio al eerder claimde de solid-state batterij te gaan leveren:

Helft van het gewicht

Volgens Honda-topman Jay Joseph werkt Honda hard aan de ontwikkeling van de solid-state batterij omdat grotere batterijen geen optie zijn. Dan worden elektrische auto’s alleen maar duurder en zwaarder. Volgens de CEO ligt de oplossing voor een groter EV-bereik dan ook vooral bij het verminderen van het gewicht.

Honda-directeur Shinji Aoyama legt uit hoeveel gewicht de solid-state batterij kan besparen: “Simpel gezegd zou de energiedichtheid van batterijen ongeveer verdubbelen. Dus om dezelfde energie met hetzelfde volume te bereiken is ongeveer de helft van het gewicht nodig."

Andere voordelen

Naast de gewichtsbesparing biedt de solid-state batterij enkele onmiskenbare voordelen. Zo kunnen solid-state batterijen sneller opladen dan conventionele lithium-ionbatterijen. Dit komt doordat de batterijen door hun samenstelling veel beter tegen temperatuursveranderingen kunnen dan lithium-ion batterijen.

Een ander voordeel van solid-state batterijen is de productietijd. Typische lithium-ionbatterijen, met hun vloeibare elektrolyten, vereisen langdurige oplaadvoorbereidingen voordat ze in voertuigen kunnen worden geplaatst. Solid state-batterijen hebben dergelijke voorbereidingen niet nodig en kunnen sneller worden geproduceerd.

