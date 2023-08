Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 34 (2023)

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Mercedes niet buigt voor kritiek en de prijsverlaging van de Peugeot e-308 minder goed nieuws is dan het lijkt. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - Mercedes-AMG buigt niet

De Mercedes C63 en E63 AMG krijgen definitief géén V8. Hiermee maakt Mercedes-AMG korte metten met de geruchten dat dit wel zou gebeuren. De C63 AMG blijft een viercilinder plug-in hybride. De komende E63 AMG krijgt een zescilinder-in-lijn met elektrohulp. Geen V8 klinkt als een flop, maar dat Mercedes-AMG niet zwicht voor kritiek vinden we juist top. Bovendien: de C63 levert 680 pk. Boeien, die V8.

+ Top - Lexus doet het weer

Lexus is uitgeroepen tot het betrouwbaarste automerk. Dat komt wel vaker voor. In Amerika bijvoorbeeld. Hier behoort Lexus dan ook tot de populairste premium automerken. Dat begon eigenlijk al met de eerste Lexus ooit, de LS 400 uit 1989. Kilometerstanden van meer dan 5 ton zijn deze sedan niet vreemd. In Nederland is Lexus minder gewild. Dat beschouwen we nog altijd een van de grote mysteries van het leven.

+ Top - Brandstof wordt fors duurder

Per 1 januari dreigt de brandstof zo peperduur te worden dat je eerst een lening moet afsluiten voordat je je auto kunt volgooien. Dat komt door een verhoging van de accijnzen én omdat de eerder ingestelde accijnsverlaging op zijn einde loopt. Reken op bijna 2,45 euro voor een litertje benzine langs de snelweg. Dat is helemaal niet top, maar wie weet wordt het nu een stuk rustiger op de weg. En dat is wel top.

- Flop - Peugeot e-308 is goedkoper

Het begint deze week op een ietwat vreemde Top en Flop te lijken. Dat de Peugeot e-308 bijna 5000 euro goedkoper geworden is (incl. subsidie) klinkt top. Maar wie beter kijkt, ontdekt dat de elektrische 308 hiermee nog niet het koopje van de maand is. De prijzen beginnen voortaan bij 43.585 euro. De Volkswagen ID.3 van na de facelift kost 42.690 euro. Dan krijg je bovendien 204 pk in plaats van 156 pk.

- Flop - Mercedes-AMG GT krijgt achterbankje

We hebben het nooit begrepen: dat kleine achterbankje of die pietepeuterige zitplaatjes achter in een sportwagen. Je kunt er toch niet fatsoenlijk zitten. Of je moet een hobbit zijn. Kinderen dan? Ja, oké, maar die worden groot. Dan koop je toch meteen een GT 4-door Coupé? Hoe dan ook: de nieuwe Mercedes AMG-GT heeft (optioneel) voortaan twee zitplaatsen achterin. Wat een feest ... Een echte party wordt het met de bi-turbo V8.

- Flop - Zo wordt het natuurlijk nooit wat

We moeten allemaal aan de elektrische auto, zegt het kabinet. Maar voorlopig wordt elektrisch rijden alleen maar duurder en duurder. Er komt wegenbelasting aan en dat is slecht nieuw voor wie in een loodzware EV rijdt. De verwachting is dan ook dat de verkoop van elektrische auto's sterk onder druk komt te staan. Kan het kabinet het tij nog keren?