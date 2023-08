Verlang je terug naar vierkante Volvo's? Dan is hier de nieuwe Volvo EM90!

Ooit waren Volvo's recht en hoekig. Misschien niet ieders smaak, wel heel ruim en praktisch. En toen sloeg de lifestyle-manie toe ... Verlang je terug naar zo'n ouderwetse Volvo? Dan is de nieuwe EM90 iets voor jou. Of niet ...



Iedereen die op weleens zoek gaat naar een mooie, oudere Volvo Estate op Marktplaats.nl, weet dat die auto's hartstikke waardevast zijn. Maakt niet uit of het een Volvo 240 Estate, 940 Estate, V70 of V90 is. Als de kilometerstand onder de 2,5 ton ligt en de uitrusting iets meer dan gemiddeld is, betaal je de hoofdprijs.



Waar dat aan ligt? Omdat de moderne stationwagons van Volvo te veel de lifestyle-kant opgegaan zijn misschien? Of omdat de liefhebbers van de traditionele Volvo-stationwagons niks met suv's hebben en dan liever voor een occasion gaan? Wie het weet, mag het zeggen.

Volvo verkoopt meer suv's dan stationwagons



Feit is dat Volvo tegenwoordig veel meer suv's verkoopt dan sedans en stationwagons. Om de traditionele Volvo-rijders terug te winnen, zet Volvo nu een wel heel bijzonder wapen in: een mpv. En dat is voor het eerst in de Volvo-geschiedenis, hoewel de XC90 natuurlijk ook als zevenzitter wordt aangeboden. En ook de elektrische EX90 krijgt een derde zitrij.

Eerste mpv van Volvo ooit



Maar wie dat nog niet praktisch of no-nonsense genoeg is, kan vanaf november kiezen voor de Volvo EM90. Daarbij staat de E voor elektrisch en de M voor mpv, of multifunctioneel, zo je wilt. Volvo omschrijft de EM90 als een premium mpv die je kunt vergelijken met een rijdende Sacndinavische huiskamer.



Rijdende huiskamer met dik 500 pk

Als basis voor die kamer op wielen dient het ZEA-platform van moederbedrijf Geely. Een model dat daar nu al gebruik van maakt, is de ruim 5 meter lange Zeekr 009. Ook dat is een elektrische mpv, waarvan de krachtigste aandrijflijn een dikke 500 pk heeft, die de 'huiskamer' in 4,5 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h laat schieten. En dan maar hopen dat iedereen zijn porseleinen koffiekopje of Zweedse designglas stevig vast heeft ...

Komt de Volvo EM90 naar Europa?



De Volvo EM90 is in eerste instantie bedoeld voor de Chinese markt. Je kunt je afvragen waarom in hemelsnaam, want een gemiddeld Chinees gezin heeft ongeveer anderhalf kind. Of de eerste mpv van Volvo ooit daadwerkelijk naar Europa komt, is nog onduidelijk.

