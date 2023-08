Zijn we er toch weer ingetuind: Mercedes C63 en E63 AMG krijgen géén V8

Het gonsde van de geruchten: Mercedes-AMG was na hevige protesten en kritieken gezwicht en zou de C63 AMG en de E63 AMG weer met V8 leveren. Helaas moeten we alle hoopvolle AMG-fans nu teleurstellen: de geruchten zijn ontkracht door Mercedes-AMG zelf.

Dat deed het bedrijf uit Affalterbach bij monde van CEO Michael Schiebe in een interview met The Drive. De topman geeft desgevraagd aan dat hij de geruchten definitief kan ontkrachten. Dat betekent dat de performance-versie van de Mercedes-Benz C-Klasse enkel beschikbaar blijft met zijn viercilinder plug-in hybride aandrijflijn. De door AMG aangepakte topversie van de Mercedes-Benz E-Klasse krijgt ook geen V8 maar een zescilinder met elektrohulp.

Het juiste gedaan

Schiebe benadrukt dat hij gezien de marktontwikkeling vindt dat Mercedes-AMG het juiste heeft gedaan door te kiezen voor minder cilinders in de C63 en E63: “Ik praat niet graag over andere fabrikanten, maar het lijkt erop dat er nu veel meer performance-hybrides op de markt komen”, aldus de topmanager. "Dus we hadden gelijk toen we deze richting opgingen."

V8 nog niet verdwenen

Dat de C63 en E63 hun V8 hebben moeten inleveren wil niet zeggen dat AMG niets meer doet met de befaamde krachtbron. Wie nog op zoek is naar een Mercedes-AMG met een V8 kan terecht bij de S63 (de topversie van de Mercedes-Benz S-Klasse), de Mercedes-Benz SL of de nieuwe Mercedes-Benz AMG GT. Volgens Schieber blijven deze modellen ‘zo lang als mogelijk’ vasthouden aan de V8.

Elektrificatie onvermijdelijk

Het staat echter als een paal boven water dat Mercedes-AMG bezig is met het elektrificeren van zijn modellengamma. Het downsizen van de motoren en het toevoegen van elektrokracht bij de C63 en E63 is daarvan een van de eerste stappen. Het bedrijf is daarnaast druk bezig met de ontwikkeling van een platform dat geschikt is voor elektrische auto’s. De eerste EV die volledig door Mercedes-AMG is ontwikkeld lijkt dus een kwestie van tijd te zijn.