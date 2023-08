NEVS Emily GT – elektrische Saab-nazaat met 1000 km actieradius toch in productie

Afgelopen voorjaar werd bekend dat in de oude Saab-fabriek in Zweden een sensationele elektrische auto was ontwikkeld. Helaas was het geld op en leek de NEVS Emily GT het zoveelste doodgeboren Saab-kindje te worden. Maar nu lijkt het toch goed te komen …

Ach ja, Saab. Het merk waar bijna iedereen wel sympathie voor had, maar dat bijna niemand kocht. En toen ging het eind 2011 definitief failliet. Maar niet voordat zich een enorme soap had afgespeeld, met General Motors, voormalig Spyker-voorman Victor Muller en allerlei Chinese partijen in de hoofdrol.

Saab werd NEVS



De fabriek werd opgekocht door National Electric Vehicle Sweden, kortweg NEVS, onderdeel van de Chinese vastgoedonderneming Evergrande. In de oude fabrieken wilde NEVS voor de Chinese markt een elektrische variant van de Saab 9-3 bouwen, maar dat werd allesbehalve een succes.

De merknaam Saab was eigendom van de steenrijke familie Wallenberg en die verbood NEVS om die voor toekomstige producten te gebruiken. Alleen kwamen die er ook helemaal niet, zo leek het. De meeste activiteit op het voormalige fabrieksterrein was te bespeuren bij het Saab-museum.

Elektrische 'Saab' met 1000 km actieradius



Tot april dit jaar naar buiten kwam dat er in Saabs hometown Trollhättan een sensationele elektrische auto was ontwikkeld. Met vier wielmotoren, een accupakket met een capaciteit van 175 kWh en een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Dat alles verpakt in een gigaruime sedancarrosserie met hints naar de laatste Saab 9-5.



Emily GT krijgt 480 tot 650 pk



De wielmotoren zijn ontwikkeld door het Chinese bedrijf Protean en leveren in de huidige versie elk 120 pk. In totaal heeft de NEVS Emily GT dus 480 paardenkrachten aan boord. Goed voor een sprint van 0 naar 100 km/h in iets meer dan 3 seconden. Met een performancepakket zou het vermogen zelfs tot 650 pk kunnen worden opgekrikt.



Duimpje van Von Koenigsegg



Autojournalisten van onder meer het Britse TopGear en het Duitse Auto Motor und Sport waren diep onder de indruk van de auto en dan met name van de wegligging. De vergelijkingen met de Porsche Taycan waren niet van de lucht en zelfs Christian von Koenigsegg, voorman van de gelijknamige hypercarfabriek, was enthousiast. Zie ook de video van de Emily GT op de kombaan van de voormalige Saab-fabriek.



Voorbereidingen serieproductie van start



Het nieuws zorgde voor veel reuring en plotseling leek er van alle kanten bereidheid om in deze ‘Saab-revival’ te helpen financieren. De nieuwe eigenaar van de fabriek is de Zweedse miljardair Svante Andersson, die veel potentieel ziet in de jongste Saab-nazaat. Volgens Andersson worden de fabriekshallen komende herfst al klaargestoomd om de serieproductie van de Emily GT mogelijk te maken. En nu maar hopen dat het niet weer een achtbaan wordt tussen hoop en vrees zoals in 2010 en 2011. Al verwacht in Zweden niemand dat Svante Andersson een Victor Mullertje gaat doen …