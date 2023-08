Ford Explorer uitgesteld tot zomer 2024 om aan deze regels te kunnen voldoen

De Ford Explorer komt later dan verwacht. Om de elektrische suv te laten voldoen aan de nieuwste veiligheidsregels, heeft Ford zijn introductie uitgesteld tot zomer 2024.

In juni heeft Ford zijn nieuwe productielijn voor elektrische auto’s in Keulen geopend. De Ford Explorer is het eerste model wat daar van de band gaat rollen. Maar Ford lijkt geen haast te maken, want de elektrische suv tot midden 2024.

Wij denken: duurt lang. Tegen die tijd zit er meer dan een jaar tussen de onthulling van de Ford Explorer en het uitleveren van de eerste auto’s aan klanten.

Ford en veiligheid

Ford zegt dat de vertraging nodig is om de Explorer aan de nieuwste veiligheidsregels te laten voldoen. Het noemt VN Reglement 100.3 bij naam, een document van 95 pagina’s lang waar het woord ‘auto’ niet in voor komt – het spreekt van ‘wielvoertuigen’. Met zulk taalgebruik weet je dat het menens is.

Hierbij ligt de focus op de veiligheid van de (elektrische) aandrijflijn en de nieuwe tests die daaraan verbonden zijn. Ford zegt veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel te hebben en grijpt dus zijn kans om de Explorer aan de nieuwste veiligheidsregels te laten voldoen. Alle nieuw te homologeren wielvoertuigen moeten hier straks aan voldoen.

Ford Explorer en EV-subsidie

Dus je hebt nog even de tijd om te sparen. Ford noemt een vanafprijs van minder dan 45.000 euro. Dat zet de deur op een kier voor EV-subsidie. Dat moet ook wel, want de Explorer deelt veel techniek met de Volkswagen ID.4 en de basisversie daarvan komt nu al in aanmerking voor zo’n financieel duwtje in de rug.