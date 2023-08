Terugblik: 5 jaar geleden vonden we snelladen met 50 kW al heel wat

Snelladen is een relatief begrip. In 2018 vonden we 50 kW al heel wat en vonden we het prima dat je een uur bij de snellader moest wachten voordat de batterij van de auto weer vol zat. Nog wel, want er waren grote veranderingen op komst.

We weten het, veel autoliefhebbers moeten nog altijd niets hebben van elektrische auto’s. Elk bericht over een haperend stroomnetwerk, een tekort aan batterijen of laadpalen die niet werken, wordt met enige genoegdoening ontvangen. “Zie je wel, het wordt niks.”

En inderdaad, de entree van de elektrische auto verliep niet zonder slag of stoot. Een weekend in je handen spugen is niet voldoende om een fatsoenlijke infrastructuur aan te leggen en ook voor de automerken zélf was de omschakeling naar elektrisch soms een crime – met de aanvankelijk door softwareproblemen geteisterde Volkswagen ID.3 als ‘lichtend’ voorbeeld.

50 kW was een magisch getal

Soms helpt het om terug te kijken en te merken dat er echt wel dingen verbeterd zijn. Wij gingen in 2018 de snelladers van Fastned en Allego uitproberen. Snelladen kon toen nog met maximaal 50 kW bij beide laadpaalaanbieders. “Een magisch getal”, schreven we.

De praktijk bleek weerbarstig; je haalde maar 40 kW. Al was dat ook weer geen groot drama. Het accupakket van de meeste auto’s was zo klein, dat het alsnog binnen een uur weer volgeladen was. Vol lof waren we over de Opel Ampera-e, met zijn destijds bijna utopische batterij van 60 kWh.

Ionity kwam net kijken

Maar al in 2018 waren de eerste transformatie-tekenen te zien. 50 kW zou in de toekomst niet snel genoeg zijn, schreven we al. Bij de vier grote steden in de Randstad waren magische laadpalen geplaatst waarmee je met 175 kW kon snelladen. Ionity kwam toen net kijken en had zijn eerste laadlocaties geopend: één in Zwitserland en twee in Duitsland. Nederland zou pas een jaar later aan de beurt zijn.

Conceptuele Volkswagens

En ook de automerken kondigden in 2018 al grote veranderingen aan. Audi reed rond met een gecamoufleerde E-Tron, die 150 kW uit de laadpaal zou trekken met zijn batterij van 95 kWh. De conceptuele Volkswagens ID.3, ID.4 (toen nog ID. Crozz geheten) en ID. Buzz gingen bijna ongewijzigd in productie en zijn allemaal leverbaar met een batterij van maximaal 77 kWh.

Zelfs de Volkswagen ID.7 was al aangekondigd, die heette nog ID. Vizzion en zou een batterij van 111 kWh krijgen. Vooruit, klein smetje, dit wordt ‘slechts’ 85 kWh, als hij begin 2024 op de markt komt. Ook de Porsche Taycan (die nog Mission E heette) met 800 volt-techniek was bijna klaar.

Conclusie

De autofabrikanten en de aanbieders van laadpalen hebben dus niet stilgezeten. Voor auto’s die met minder dan 100 kW laden, halen we de neus op en overal in Nederland staan laadpalen die zo snel laden dat je nauwelijks tijd hebt om tijdens het wachten je koffie op te drinken.