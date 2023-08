Waarom deze Tesla Model Y de ideale politieauto voor Nederland is

De politie heeft nog geen elektrische auto’s in zijn vloot. Eigenlijk is dat best zonde, aangezien EV’s uitstekend geschikt zijn om ingezet te worden als dienstauto’s. Zeker als het gaat om deze Tesla Model Y.

De Tesla is onder handen genomen door Unplugged Performance. Dat is een bekend bedrijf uit Californië dat zich bezighoudt met tuning van elektrische modellen. Gewoonlijk blijft het bij widebodykits en performance-upgrades, maar dit keer heeft het bedrijf zich ingezet om van de Tesla Model Y de ideale politieauto te maken.

Het is het eerste product uit de wagenparkdivisie genaamd UPfit dat het bedrijf heeft opgezet. Kijk dus niet raar op als je binnenkort meer aangepakte politie-Tesla’s voorbij ziet komen.

Waarom een EV als politieauto?

Waarom een elektrische auto uitstekend geschikt is als politiewagen legt Unplugged Performance haarfijn uit in hun aankondiging van de speciale Model Y: “EV's als politieauto zorgen voor besparingen voor de belastingbetaler. Het zorgt voor schonere lucht en minimale uitvaltijd voor onderhoud.”

Daaraan kan nog worden toegevoegd dat de bergen koppel die in een elektrische auto direct worden vrijgegeven zeer goed van pas komen wanneer de politie in de achtervolging moet. Dat geldt zeker voor de Model Y Lang Range die Unplugged als basis heeft gebruikt. Deze sprint van 0 naar 100 km/h in 5 seconden. Ook is de Model Y ruim, waardoor er genoeg plaats is voor allerlei politiebenodigdheden en -apparaten. En uiteraard arrestanten.

Brandstofbesparing belangrijkste argument

Een van de belangrijkste argumenten om voor een elektrische politieauto te kiezen, is de brandstofbesparing. “Politievoertuigen moeten altijd aan staan ​​voor de elektronica aan boord en om razendsnel op calamiteiten te kunnen reageren”, legt Unplugged uit. “Maar liefst 60 procent van de brandstof wordt verbruikt tijdens het stationair draaien van de motor. EV's daarentegen kunnen alle elektronica van stroom voorzien met minimale energie en nul liter brandstof.”

Binnenkort te zien - ook in Nederland?

De getoonde Tesla Model Y’s gaan daadwerkelijk worden ingezet in de Verenigde Staten. South Pasadena is de eerste stad die zijn gehele vloot inruilt voor EV’s en heeft twintig stuks van de Model Y besteld. Een Tesla Model Y die is aangepakt door Unplugged Performance kost 91.990 dollar.

Het is maar de vraag of we deze Tesla Model Y ook in Nederland gaan zien. Wel heeft de Nederlandse politie vorig jaar laten weten dat het in 2025 begint met de aanschaf van elektrische auto’s.