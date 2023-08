Prijsvergelijking: dit onbekende merk bouwt de goedkoopste elektrische sedan

De Xpeng P7 zit ruim in zijn spullen. Net als de elektrische sedans van Nio en Tesla. In deze prijsvergelijking zoeken we naar de verschillen in prijs en uitrusting.

Xpeng P7

Van alle automerken op deze pagina werkt alleen BMW met een klassieke optielijst waarop je naar eigen smaak extra systemen kunt aanvinken. De elektrische sedans van Xpeng, Nio en Tesla zitten al goed in hun spullen en dus hoef je alleen de lakkleur en de wielmaat te kiezen. Tot slot nog even wikken en wegen over de optionele trekhaak en dan op ‘Bestellen’ klikken.

Deze prijsvergelijking leert ons dat je bij Xpeng het minst kunt bepalen (geen trekhaak of lichtgekleurd interieur) en bij BMW het meest. En dat het formaat van de accupakketten behoorlijk varieert, van 68 tot 82,7 kWh (netto-getallen). Voor de meeste range en de beste prijs moet je bij Xpeng of Tesla zijn.

Xpeng P7

(82,7 kWh, 576 km)

RWD Long Range-uitvoering - 51.188 euro

Glazen dak - standaard

Vrolijke lakkleur - 1200 euro

Licht interieur – niet leverbaar

Trekhaak – niet leverbaar

Totaalprijs: 52.388 euro

Tip Mokka Electric Stap bij Opel nu zonder meerprijs in een nog exclusievere uitvoering van de Mokka Electric!

Duurder: Nio ET5

De Nio ET5 begint bij 50.700 euro, maar dan komt het 12.000 euro kostende accupakket er nog bij en zo prijst Nio zichzelf een beetje uit de markt. Maar voor een andere kleur voor de binnen- of buitenkant hoef je dan weer niet meteen je portemonnee te trekken, want er zijn meerdere ‘gratis’ kleurtinten. De optionele trekhaak is goedgekeurd voor 1400 kilo.

Nio ET5

(70,5 kWh, 456 km)

Standaarduitvoering: 62.700 euro

Glazen dak - standaard

Vrolijke lakkleur - standaard

Licht interieur - standaard

Trekhaak - 1200 euro

Totaalprijs: 63.900 euro

Duurder: Tesla Model 3

De Tesla Model 3 Long Range is zo zuinig, dat Tesla een actieradius van ruim 600 kilometer opgeeft. De grootste range van alle auto’s in deze prijsvergelijking. Dat maakt zijn prijs van 50.993 euro meer dan schappelijk. Je moet wel bijbetalen voor een vrolijke lakkleur (blauw: 1600 euro, rood: 2000 euro) en voor het lichte interieur. De trekhaak kost 1350 euro en trekt 1000 kilo.

Tesla Model 3

(ca. 75 kWh, 602 km)

Long Range-versie - 50.993 euro

Glazen dak - standaard

Vrolijke lakkleur - 1600 euro

Licht interieur - 1200 euro

Trekhaak - 1350 euro

Totaalprijs: 55.143 euro

Op de hoogte blijven van prijsschommelingen in de autowereld? Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Duurder: BMW i4

De andere drie automerken geven je een fraai glazen dak, maar BMW stuurt een rekening. Sterker nog: alle opties die wij blieven, hebben een meerprijs. En zo is de elektrische sedan met de kleinste batterij het duurst van allemaal. Als je dan toch BMW i4 gaat rijden, investeer dan 3630 euro méér voor de batterij van 80,7 kWh. De trekhaak is potig: 1600 kilo.

BMW i4

(68 kWh, 422 km)