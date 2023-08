Samenwerking tussen Volkswagen en Xpeng zet verhoudingen in de autowereld op z'n kop

Volkswagen moet het doen met oude Chinese techniek in een nieuwe samenwerking met het Chinese Xpeng. Zijn de Europese autofabrikanten tot een bijrol gedegradeerd of speelt er meer?



Na Audi is ook Volkswagen door de knieën gegaan: het gaat samenwerken met een Chinese fabrikant van elektrische auto’s. Audi verklaarde SAIC de liefde, Volkswagen gooide zijn charmes in de strijd bij Xpeng. Waartoe leidt dit charme-offensief vanuit Wolfsburg?

Actie Vergelijk uw autoverzekering Vergelijk nu uw autoverzekering en ontvang 20% korting op alle autoverzekeringen via UnitedConsumers! Zo bespaart u tot € 175,00 per jaar.

Moeilijke overstap naar elektrische auto's

Volkswagen heeft moeite met de overstap naar elektrische auto’s. Verkoopdoelen blijven achter, met name in China verliest het merk marktaandeel. Nu heeft Volkswagen 4,99 procent van de aandelen van Xpeng in handen gekregen. En het mag gebruikmaken van een al bestaand platform voor elektrisch auto’s. Daarop wil Volkswagen in 2026 twee elektrische middenklassers op de markt brengen.

Maar nu komt het: Volkswagen krijgt op technisch gebied niet het nieuwste van het nieuwste. Het gebruikt binnenkort het platform waarop ook de Xpeng G9 en Xpeng P7 staan, die inmiddels in Nederland te koop zijn. Maar dat is een oud platform. Xpeng heeft nadien ook de G6 gepresenteerd en die staat op een gloednieuw platform voor elektrische auto’s. Helaas voor Volkswagen: dat houdt Xpeng nog voor zichzelf.



Verkoopcijfers Volkswagen en Xpeng



Qua verkoopcijfers doet Volkswagen het in China nog wel beter. Xpeng verkoopt 5 elektrische modellen in China, waaronder de G3 en de G6. In 2022 verkocht het 120.935 elektrische auto's. Ter vergelijking: voormalig marktleider VW verkoopt er maar drie modellen, maar wist wel 144.671 auto’s aan de man te brengen in China.

Dankzij de samenwerking met Xpeng kan Volkswagen zijn modelgamma sneller uitbreiden. De nieuwe modellen worden gebouwd in de Chinese Volkswagen-fabriek in Hefei. Daar wordt Volkswagen ook geholpen met het ontwikkelen van software en autonoom rijdende auto’s. Op zijn beurt heeft Xpeng ook iets aan de samenwerking met Volkswagen, want nu kan het de ontwikkelingskosten spreiden.



Ook Audi door de knieën



Eerder meldden we al dat Audi – dat ook tot het Volkswagen-concern behoort - zijn samenwerking uitbreidt met SAIC. Dat leidt concreet tot een elektrisch model in het topsegment. Audi heeft het lastig in China; niet alleen met eeuwige rivalen BMW en Mercedes (die ook hard werken aan hun elektrische modellengamma), maar vooral ook met Tesla en Chinese luxemerken als Nio.

Zowel Audi als Volkswagen hoopt sneller elektrische modellen te kunnen leveren dan nu op de grootste automarkt van de wereld. De verkoop van EV's stijgt er sneller dan in Europa.

Blijf op de hoogte van de snel veranderende autowereld. Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Conclusie

Volkswagen en Audi geven met hun samenwerking met SAIC en Xpeng ronduit toe dat ze het in China niet alleen redden. Chinese automerken moeten de Duitsers helpen om heel snel veel meer elektrische modellen op de markt te brengen in de Volksrepubliek.

Bovendien - en dat is pijnlijker - hebben Audi en Volkswagen ook Chinese hulp nodig met de ontwikkeling van software en autonoom rijdende auto's. En dat doet pijn voor een merk met de slogan Voorsprong door techniek. De ontwikkelingen in de autowereld gaan zo snel dat het nauwelijks meer voor te stellen is dat Volkswagen nog maar een paar jaar geleden de kunst van het auto's bouwen aan SAIC moest uitleggen. De machtsverhoudingen in de autowereld zijn definitief veranderd.