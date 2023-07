Je gelooft nooit welk Seat-model in 2023 het populairst is

De geruchten over het einde van Seat in 2030 hebben geen enkele invloed op de verkoopcijfers, de Seat-modellen vlogen in de eerste helft van 2023 de showroom uit.



Het was zelfs het beste halfjaar ooit voor Seat S.A. Daarbij gaat het wel om de verkopen van Seat én Cupra - die samen SEAT S.A. vormen. Dat maakt het feest er niet minder groot om, want van januari tot en met juni werden 28,1 procent meer auto's verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal gaat het om 261.500 Seats en Cupra's. De verdeling is als volgt: Seat deed 154.200 auto's, Cupra de rest (107.300).

Nieuw NIEUWE PEUGEOT E-208 • 100% elektrisch en onweerstaanbaar stijlvol

• Kies de uitvoering die jouw persoonlijkheid weerspiegelt

Bestverkochte Seat van 2023

Maar welk model verkocht nou het allerbeste? Eerst kijken we naar Cupra. Het merk wil zich graag als elektrisch merk voor excentrieke mensen neerzetten, maar ironisch genoeg staat de Cupra Born niet op nummer 1. Het model dat gewoon met dikke vijfcilinder benzinemotoren wordt geleverd, wordt met afstand het meest verkocht. Dat is de Cupra Formentor, met een aantal van 60.900 exemplaren.



Bij Seat is het spannender. Is het de Ibiza, het beroemdste model? De Leon misschien? Nee, de Arona gaat fier aan kop. Dit jaar kozen 53.600 mensen voor een Seat Arona.





Stopt Seat in 2030?

We moeten toch nog even stilstaan bij de commotie rond Seat. Want waar blijft die elektrische auto van Seat nou? De concernbroeders Audi, Volkswagen en Skoda presenteren steeds meer volledig elektrische modellen. Of ze kondigen er een aan. Ook Cupra speelt een belangrijke EV-rol met de betaalbare Cupra Raval, die in 2025 wordt onthuld en minder dan 25.000 euro gaat kosten.



Op de hoogte blijven van de goedkope EV's van Volkswagen? Meld je aan!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Dat voedde de geruchtenmachine. Zou de Volkswagen Group de stekker uit Seat trekken? Maar waarom dan? Op dit moment gaat het hartstikke goed met het merk, bovendien is het wijd en zijd bekend. Als je daarentegen op een familiefeestje trots roept dat je een Cupra hebt gekocht, zal menig zwager je onbegrijpend aankijken.



Toch heeft de bedrijfsleiding aangekondigd dat Seat zich gaat richten op mobiliteitsvormen. Het bedrijf verdwijnt dus niet, maar lijkt wel te stoppen met het bouwen van nieuwe auto's. Al ontkent het merk dit zelf met klem.



Seat-fabrieken gaan EV's bouwen

De fabrieken van Seat zullen een belangrijke rol spelen bij de productie van vier compacte EV's van het Volkswagen-concern. Dat worden waarschijnlijk de Volkswagen ID.2all, een elektrische Skoda in Fabia-formaat en de eerder genoemde Cupra Raval.

Verder is wel bekend dat Seat zich na 2030 gaat bezighouden met 'nieuwe vormen van mobiliteit voor jonge mensen'. Nu heeft Seat in Barcelona al het MÓ-project, met duizenden elektrische deelmotorfietsen. Daar zullen vast nog andere vormen van gedeelde mobiliteit bij komen. Maar voorlopig leeft Seat even heel mindful in het moment en kijkt het trots terug op het eerste halfjaar van 2023.