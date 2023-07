Deze elektrische crossover flopt in Amerika voor de tweede keer op rij

Als je in Amerika woont en een elektrische Mazda wil, heb je pech. De Mazda MX-30 is hier vanwege te weinig belangstelling van de markt gehaald. En dat is niet voor de eerste keer.

De Mazda MX-30 was alleen leverbaar in de staat Californië. Door hier een elektrisch model aan te bieden, voldeed Mazda aan bepaalde emissieregels. Maar de inwoners van Californië willen de MX-30 niet. Sterker nog: volgens electrek.co zijn dit jaar tot nu toe 66 stuks verkocht. Erbarmelijk weinig.

Ook vorig jaar liep de Californische consument niet bepaald warm voor de Mazda MX-30. Mazda had op een gegeven moment 505 exemplaren verkocht terwijl het doel 560 stuks was. En dat was al niet heel hoog gegrepen als je bedenkt dat Californië zo'n 40 miljoen inwoners telt. En van elektrische auto's houdt. Mazda besloot ook toen de MX-30 uit de showroom te halen. Afgelopen januari gaf het de MX-30 een tweede kans maar die is nu dus ook jammerlijk mislukt.



Ook in ons land behoort de MX-30 niet bepaald tot de populairste elektrische auto's. Dit jaar zijn er tot nu toe 251 van verkocht. Ter vergelijk: Peugeot verkocht ruim 3100 exemplaren van de Peugeot e-2008.





Mazda: focus op plug-in hybride

Getuige het persbericht dat Mazda dit keer over het vertrek van de MX-30 uitstuurde, is de elektrische crossover definitief uit Amerika verdwenen. Het merk zegt zich te focussen op de verkoop van de grote plug-in hybridemodellen Mazda CX-90 en de nog te introduceren Mazda CX-70. Beide modellen sluiten beter aan op de behoeften van de Amerikaanse consument, aldus Mazda.

Met het afscheid van de MX-30 levert Mazda momenteel geen enkele elektrische auto in Amerika. De grootste Mazda die je bij ons kunt kopen, is de Mazda CX-60, een plug-in hybride.