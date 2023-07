Met ingang van 2035 moeten alle nieuw verkochte auto's in Europa elektrisch zijn. Ook die van Porsche. Maar Porsche doet er alles aan om de Porsche 911 zo lang als mogelijk met een verbrandingsmotor te leveren.

De Porsche 911 blijft uiteindelijk als enige Porsche met een verbrandingsmotor over, valt te lezen op reuters.com. Modellen die eerst geëlektrificeerd worden en dus voorrang krijgen, zijn in chronologische volgorde de Porsche Macan, Porsche 718 Cayman en Porsche 718 Boxster, en de Porsche Cayenne. De 'Elfer' blijft vooralsnog buiten schot.

"De eerste prioriteit van Porsche is de transitie naar elektrische mobiliteit, waarbij we de Porsche 911 zo lang als mogelijk van een verbrandingsmotor blijven voorzien", aldus Karl Dums, die bij Porsche de divisie van e-fuels leidt.

Porsche en e-fuels

E-fuels worden gemaakt op een milieuvriendelijke manier. Wind- en zonne-energie worden omgezet naar waterstof, waarna er in een chemisch proces CO2 uit de lucht wordt toegevoegd. Zo ontstaat een synthetische brandstof, ook wel e-fuel genoemd.

Porsche is nauw betrokken bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van e-fuels, en heeft bijvoorbeeld geïnvesteerd in de van oorsprong Chileense onderneming HIF Global die e-fuels produceert. Of de Porsche 911 profiteert, is nog maar de vraag. Dums zegt dat de e-fuels die in Chili geproduceerd worden, voornamelijk bedoeld zijn voor de luchtvaartindustrie en zware voertuigen. "Bijna alle personenauto's worden elektrisch."

Onder meer Porsche riep bij de EU op per 2035 een uitzondering te maken voor e-fuels. Dat de Porsche 911 desondanks op termijn elektrisch wordt, lijkt onontkoombaar. Het merk heeft al zoveel geld in zijn elektrificatiestrategie gepompt dat het hanteren van één model met een verbrandingsmotor niet voor de hand ligt.