Waarom de Peugeot 3008 met piepkleine elektrische actieradius goed nieuws is

De Peugeot 3008 is voortaan ook leverbaar als Hybrid 136 e-DCS6. Hiermee kun je volgens Peugeot ongeveer 1 kilometer elektrisch rijden. Dat is net genoeg om de plaatselijke boulangerie te halen, terug moet je lopen.



Vooruit, dat is een beetje flauw van ons, want de Peugeot 3008 Hybrid 136 is een mild-hybrid auto. En die kan vaak helemaal niet elektrisch rijden. De kleine elektromotor die Peugeot toegevoegd heeft, is dan ook vooral bedoeld om de 1,2-liter driecilinder benzinemotor te ondersteunen. Die levert met 136 pk meer kracht dan eerst (130 pk).

Peugeot 3008: lager verbruik

Het goede nieuws is dat door de toevoeging van de mild-hybridetechniek het verbruik met 10 tot 15 procent gedaald is. Dat komt neer op een theoretisch gemiddeld verbruik van ongeveer 5,5 l/100 km, ofwel ruim 1 op 18. Ook de CO2-uitstoot daalde, van 144 gr/km naar circa 130 gr/km (een officieel cijfer vermeldt het persbericht niet).

De mild-hybride Peugeot 3008 is uitgerust met een nieuwe automatische transmissie met dubbele koppeling. Vandaar de afkorting e-DCS6 in de modelnaam. Die telt dus zes versnellingen. Hiermee komt de 3008 Puretech 130 EAT8, die acht versnellingen telt, te vervallen. Wie liever zelf schakelt, valt terug naar de Puretech-motor en verliest de elektro-ondersteuning van de mild-hybrideversie.

Hogere prijs maar betere prestaties

De Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DCS6 is leverbaar vanaf 44.370 euro. Dat is meer dan voorheen (42.470 euro), maar dat verschil verdien je terug met het lagere verbruik. Bovendien belooft Peugeot betere prestaties, wat niet zo gek is vanwege het instant koppel van de elektromotor. Een ander voordeeltje dat Peugeot je gunt, is dat je niet meer extra hoeft te betalen voor metallic lak.

Als de Peugeot 3008 een maatje te klein is voor je, kun je terecht bij de Peugeot 5008 met dezelfde aandrijflijn. Die biedt zeven zitplaatsen en is leverbaar vanaf 46.270 euro.

De nieuwe elektrische Peugeot 3008 lacht trouwens om een elektrische range van 1 kilometer. Die heeft namelijk een veel grotere actieradius van maar liefst 700 kilometer: