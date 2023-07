Volkswagen-baas Thomas Schäfer windt er geen doekjes om: het merk zit in grote problemen omdat er veel te weinig vraag is naar elektrische auto's. Hij sprak het management toe in een videoboodschap en kraakte harde noten.

"Het huis staat in brand", zou Thomas Schäfer hebben gezegd. In een videoboodschap voor meer dan 2000 managers van Volkswagen had hij een ontnuchterende boodschap: de daling in de populariteit van elektrische auto's is dramatisch. Tegelijk is het te vroeg om te stoppen met auto's op benzine en diesel, zoals de Volkswagen Golf. Daardoor zijn bezuinigingen onvermijdelijk, want de winst staat onder grote druk. Alleen de inkomsten uit China en de succesvolle aftersales-afdeling zouden nog zorgen voor een positieve balans.

Vraag naar elektrische auto's neemt af



De harde realiteit is dat de elektrische hausse voorbij is. Waren tot voor kort wachttijden van meer dan een jaar nog heel gewoon, tegenwoordig staan de elektrische auto's te verstoffen bij de dealer. Het probleem speelt niet alleen bij het merk Volkswagen, maar bij de andere merken uit de groep, zoals Cupra en in iets mindere mate bij Skoda. Ook de concurrentie heeft ermee te maken.

De vraag naar de Porsche Taycan is gehalveerd en Cupra raakt zijn Born aan de straatstenen niet kwijt. Voor de ID-modellen van Volkswagen zou hetzelfde gelden; vrachtwagens vol nieuwe auto's rijden door Europa, waarna de dealer ze uit het zicht op een terrein moet stallen.



Geen prikkels om een EV te kopen

Hoe komt het dan dat de vraag zo dramatisch is afgenomen? Deels door het verlagen van overheidssubsidies. Nederland is een goed voorbeeld; waar zakelijke rijders jarenlang voor een appel en een ei in een Tesla Model 3 rondreden, kruipt het bijtellingspercentage inmiddels hard richting dat van een auto op benzine of diesel. Op dit moment geldt 16 procent bijtelling tot 30.000 euro, daarboven betaal je de volle mep van 22 procent.

Ook de subsidie voor particulieren is karig; een fatsoenlijke elektrische auto kost algauw 40.000 euro en dan is de SEPP-subsidie van 2950 euro een fooi. De pot voor 2023 is dan ook nog lang niet op. Ook een land als Duitsland bouwt zijn riante subsidieregelingen voor EV's af. En dan kan Volkswagen ook nog de hand in eigen boezem steken, want de Volkswagen ID.3 werd te gehaast op de markt gebracht. Klanten klaagden steen en been over softwareproblemen.



Dat de wachttijden voor elektrische auto's zo lang waren, had te maken met de coronapandemie (fabrieken draaiden minder productie) en vervolgens onderdelenschaarste als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Inmiddels wordt de achterstand hard ingelopen, maar blijft de vraag juist achter. Zo is het aantal orders voor de Volkswagen ID.4 volgens Auto, Motor und Sport gedaald van 75.000 in 2022 naar 20.000 dit jaar.

Volkswagen bezuinigingen

Dit heeft gevolgen. Schäfer vertelde dat de komende maanden "heel zwaar" worden. Zo worden in de fabriek in Zwickau (waar onder meer de ID.3 van de band rolt) mogelijk nog maar twee shifts gedraaid in plaats van drie. Waarmee de druk hoger wordt om snel met betaalbare elektrische auto's te komen. Maar de Volkswagen ID.2all komt pas op z'n vroegst eind 2025 en de kleinere en goedkopere Volkswagen ID.1 (met een prijs onder de 20.000 euro) zelfs nog een jaar later.