Column: hoe je in één klap je goedbedoelde boodschap om zeep helpt

Wij zijn heus niet groener dan eurocommissaris/klimaatpaus Frans Timmermans, maar als we in de schoenen stonden van de volgende nieuwkomer op de Europese automarkt, hadden we het toch anders aangepakt.

Pas vloog ik naar Barcelona om kennis te maken met twee nieuwe elektrische modellen van BYD. Dit Chinese automerk is wereldwijd toonaangevend, maar in Europa nog nat achter de oren. Voordat beide emissievrije auto's - de BYD Dolphin en de BYD Seal - tijdens het zogeheten Spring-E-event onthuld werden, kregen alle aanwezigen een minutenlange video voorgeschoteld.

In de video vertelt BYD dat het aan een nieuwe reis begint om het licht te achtervolgen. Want licht brengt leven en doet hoop ontwaken. Nogal cryptisch en hoogdravend allemaal. Het komt erop neer dat BYD naar een groene (lees: milieuvriendelijke) en geweldige toekomst toewerkt.

BYD wil aarde met 1 graad afkoelen

In die toekomst wil het merk de aarde met één graad afkoelen. Een mooi streven in een tijd waarin veel, zo niet alles, om de opwarming van de aarde draait. Alleen had iedereen die door BYD was uitgenodigd het vliegtuig moeten pakken om er te komen. En dan heb ik het al snel over honderd mensen. Niet bepaald iets wat lekker aansluit op een groene toekomst, lijkt me.

Wat het allemaal nog een tandje erger maakte: na het vliegtuig stond een ronkende dieselbus te wachten voor het laatste stuk naar de locatie. Terwijl BYD zelf grote elektrische personenbussen ontwikkelt en verkoopt! De serieuze boodschap van de video nam ik opeens niet zo serieus meer.

Toen de volgende dag bleek dat we ook nog eens slechts een minuut per auto konden rijden - en nota bene op een afgesloten terrein - voelde ik op de terugweg in het vliegtuig iets wat ik tot voor kort als aanstellerig afdeed: vliegschaamte.

Volkswagen doet het beter

Ook andere automerken laten met regelmaat hordes journalisten over een betrekkelijk korte afstand invliegen. Maar juist als je op indringende toon zegt dat je de aarde schoner wilt maken - en welk merk zegt dit nou niet? - zou je je achter de oren moeten krabben. Vooral anno 2023. Volkswagen liet onlangs zien hoe het ook kan. Door de nieuwe Volkswagen ID.7 op meerdere locaties tegelijkertijd te lanceren, konden genodigden de auto of de trein pakken.