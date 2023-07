Zo veegt Toyota alle bezwaren van EV-haters van tafel

Als het aan Toyota ligt, gaat het opladen van je elektrische auto binnenkort zo snel dat je niet eens tijd hebt voor een cappuccino langs de snelweg. En de auto wordt nog goedkoper ook.



De huidige batterijen van elektrische auto's zijn te groot, te zwaar én te duur. Dit zijn de woorden van Keiji Kaita, die bij Toyota werkt als hoofd-engineer van de onderzoeksafdeling. De ambitie van Toyota is om alle drie de bezwaren te elimineren en zowel grootte, zwaarte als prijs met minimaal de helft te verminderen. Zo hebben EV-haters niets meer te mopperen.



Actieradius van 1200 kilometer

Toyota is hard op weg om zijn doel te realiseren. In een nieuwsbericht op de site van The Guardian zegt Toyota dat het de productie van de materialen voor batterijen (zowel lithium-ion als solid-state) drastisch heeft vereenvoudigd. De hoofd-engineer zegt verder dat Toyota manieren heeft gevonden om batterijen duurzamer te produceren en dat het nu een vastestofaccu (solid-state) kan maken, waardoor een actieradius van 1200 kilometer mogelijk is.

In 2027 productierijp



Een bereik van 1200 kilometer is mooi, maar nog mooier is dat de beloofde batterij ook weer heel snel op te laden is. Toyota zegt dat het binnen 10 minuten kan. In die korte tijd kun je langs de snelweg nog net een flesje water kopen, maar op je gemak van een cappuccino genieten, is er niet meer bij. In ieder geval maakt Toyota korte metten met het argument van EV-haters dat het laden van een elektrische auto zo tergend lang duurt. We moeten nog wel even geduld hebben, want Toyota zegt de batterij in 2027 klaar te hebben.

Veiliger en betrouwbaarder

De EV-wereld wacht al jaren met smart op de vastestofaccu, die veiliger en lichter is dan de huidige lithium-ion-batterijen. Nadeel is dat ze complex zijn om te maken, waardoor ze duurder zijn. Maar Toyota zegt nu het productieproces te kunnen vereenvoudigen, waardoor solid-state batterijen mogelijk zelfs goedkoper zijn om te produceren.

Dat Toyota achter de schermen hard werkt aan zijn EV-technologie, werd wel tijd. Momenteel heeft Toyota in Europa slechts één batterij-elektrische personenauto, namelijk de Toyota bZ4X. Maar het merk heeft eindelijk de smaak te pakken: