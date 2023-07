Heb jij een hekel aan deze twee Toyota’s? Dan ben je vast geen autodief

De eerste zes maanden van 2023 lieten een lichte stijging zien in de diefstalcijfers van personenauto’s. Er is één merk dat eruit springt met opvallend hoge diefstalcijfers: Toyota.

Van 1 januari tot en met 30 juni dit jaar, werden 2917 personenauto’s gestolen, een stijging van 1 procent ten opzichte van 2022. Dat meldt het Landelijk Intelligence- en Experisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). In januari leken autodieven er nog mooi jaar van te gaan maken, want die maand werden er nog veel meer auto’s gestolen dan in de eerste maand van 2022. Daarna daalde het aantal autodiefstallen echter aanmerkelijk.

Toyota staat in de top 3 van bestverkochte merken in Nederland en ook onder het dievengilde is het merk ongekend populair. Maar liefst 560 van de bijna 3000 gestolen personenwagens waren van het Japanse merk. Dat betekent een stijging van 18 procent ten opzichte van vorig jaar. Vooral de Toyota RAV4 en Toyota C-HR zijn intrek bij de dames en heren met lange vingers.

De diefstal van Fords nam nog sterker toe: met 22 procent. De absolute getallen zijn daarentegen veel lager. Met een aantal van 158 stuks staat Ford op plek vier van de meest gejatte merken. Vooral de Fiesta en de Focus bleken de eerste helft van 2023 in trek.

Meest gestolen automerken eerste halfjaar 2023



Merk Aantal

Stijging

Risico 1 op: Toyota 560 +18% 1188 VW 382 +2% 2913 Peugeot 193 -16% 3392 Ford 158 +22% 3809 Mercedes

157 +16 % 2517

Meest gestolen automodellen eerste halfjaar 2023



Kijken we verder in de lijst van modellen, dan zien we oude usual suspects als de Volkswagen Golf en Volkswagen Polo. Maar omdat er daar veel meer van rondrijden, is het risico voor de individuele Golf- of Polo-rijder minder groot. Ook de Fiat 500 staat hoog op favorietenlijst van autodieven.

Model

Aantal

Risico 1 op: Toyota RAV4

316 118 VW Polo 136 2.103 VW Golf 135 2.423 Toyota C-HR 124 241 Fiat 500 80 1.583

Grootste diefstalrisico per automodel eerste halfjaar 2023

Hoewel de Toyota RAV4 fier aan kop gaat in de lijst met meest gestolen auto's, is het niet het model met het grootste risico op diefstal. Dat is namelijk de Alfa Romeo Stelvio. En ook de Alfa Romeo Giulia staat hoog in de lijst. Zo blijken autodieven behalve een laakbaar beroep en een flinke portie gewetenloosheid ook over goede smaak te beschikken ...