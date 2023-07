Mercedes CLE (2023) krijgt de zware taak om twee auto’s op te volgen

De naam van de nieuwe Mercedes- Benz CLE hebben we nog niet eerder gehoord, maar als we naar de persfoto’s kijken zien we een bekend en herkenbaar recept. De CLE is de opvolger van zowel de C-klasse coupé als de E-klasse coupé.

Mercedes-Benz zet het mes in zijn modellengamma. Dit gaat ten koste van meerdere modelseries die het merk uit Stuttgart al lang produceert. Vooral stationwagons, coupés, en cabriolets moeten het ontgelden. Want suv’s is waar de markt om blijft schreeuwen.

Ook voor de Mercedes-Benz C-klasse Coupé, Mercedes-Benz C-Klasse Cabriolet, Mercedes-Benz E-Klasse Coupé en Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet komen geen directe opvolgers, maar toch heeft Mercedes aan dit deel van de markt gedacht met de CLE. Het nieuwe model lijkt een gulden middenweg te zijn tussen de sportieve en dakloze versies van de C-Klasse en E-Klasse.

Mercedes CLE afmetingen: groter dan beide voorgangers

Om te beginnen met het uiterlijk: het front van de Mercedes CLE doet sterk denken aan zijn voorgangers, vooral de C-Klasse. De E-klasse heeft een andere grille en van die ... ehm ... aardappelvormige lichtunits.

Met een doorlopende lichtbalk aan de achterkant volgt Mercedes het ontwerp van de C-Klasse Coupé en E-Klasse Coupé niet, maar volgt het merk wel de trend in de autowereld. De CLE is met zijn lengte van 4,85 meter ruim 16 centimeter langer de oude C-Klasse Coupé, en ook 5 centimeter breder. Verrassender is dat het nieuwe model zelfs een haarlengte langer is dan de E-Klasse Coupé en tevens even breed.

Interieur Mercedes CLE voelt vertrouwd aan

Het interieur van de nieuwe Mercedes CLE voelt erg vertrouwd aan. Een 12,3-inch digitaal instrumentarium achter het stuur toont alle rijgerelateerde informatie aan de bestuurder. Het 11,9-inch infotainmentscherm bevindt zich zoals we gewend zijn van de C-Klasse op de middenconsole.

Verder beschikt de CLE over de nieuwste generatie MBUX die ook in de nieuwe E-Klasse zit. Met de derde generatie van het systeem zijn instellingen in de auto nog verder te personaliseren, zoals bijvoorbeeld de sfeerverlichting en de massagefunctie.

Hoewel de CLE een langere wielbasis heeft dan de C-Klasse Coupé en ruimer is opgezet, zullen passagiers op de achterbank gaan klagen over ruimtegebrek. Wel kunnen er door de 60 liter extra bagageruimte meer spullen mee.

Altijd geëlektrificeerd, én mogelijkheid tot zescilinder

Waar het bij de C- en E-Klasse in eerste instantie bij de viercilinder blijft en de plug-in hybride de top van het gamma markeert, kun je de Mercedes CLE (2023) ook met een potige zescilinder bestellen. Het gaat hierbij om de CLE 450 met 381 pk, vierwielaandrijving en een 0-100 sprint van 4,4 seconden.

Zowel de vier- als de zescilinder worden ondersteund door een mild-hybride systeem van 48 volt. De instapper is de CLE 200 die met een 2,0-liter viercilinder tot 204 pk komt. De elektromotor levert een boost van 23 pk, vierwielaandrijving is optioneel. Hierna volgt de CLE 300, met 258 pk en vierwielaandrijving.

Dieselliefhebbers kunnen terecht bij de CLE 220d met 197 pk en achterwielaandrijving. Schakelen gebeurt standaard met de 9G-tronic met net zoveel versnellingen als de naam doet vermoeden. Een CLE AMG volgt later, net zoals een plug-in hybride versie van het model.

Wanneer verschijnt de Mercedes CLE (2023)?

De Mercedes-Benz CLE Coupé verschijnt in november van dit jaar in de showroom. Als je een open dak prefereert zul je tot volgend jaar moeten wachten, aangezien de CLE Cabriolet dan pas volgt. Over de prijs is nog niets bekendgemaakt, maar reken maar op een vanafprijs van minimaal 66 mille. Dat is onze optimistische gok op basis van de prijzen van de C-Klasse Coupé (vanaf ruim 56 mille) en E-Klasse Coupé (vanaf ruim 76 mille). Een gulden middenweg dus.