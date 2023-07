Fiat 600e kost 35.990 euro: snel bestellen voordat Fiat de prijs verhoogt

De Fiat 600e prijzen beginnen bij 35.990 euro en dat is goedkoop te noemen. Maar wees gewaarschuwd: toen Stellantis de technisch identieke Jeep Avenger goedkoop in de markt zette, volgde meteen een prijsverhoging.

De Fiat 600e RED van 35.990 euro ziet er braaf uit, met zijn stalen velgen met wieldoppen, zwarte spiegelkappen en pastellak. Maar je krijgt wel alle belangrijke functies die het leven aan boord behaaglijk maken. Zoals automatische klimaatregeling, adaptieve cruisecontrol en een groot touchscreen van 10,25 inch.

Je hoeft ook geen EV-functies in te leveren, want een boordlader van 11 kW, een snellaadvermogen van 100 kW en een EV Drive Mode Selector met drie rijprogramma’s zijn standaard.

Fiat 600e La Prima: topmodel van 40.990 euro

Het topmodel is de 600e La Prima (RED+) van 40.990 euro. Daarmee heb je op de Italiaanse terrassen wel bekijks, want hij staat op 18-inch lichtmetaal en de standaard lakkleur is oranje (Sun of Italy). Chromen accenten en extra getint glas achter maken het vrolijke plaatje compleet.

Achter het stuur geniet je in de 600e La Prima van stoelverwarming, een draadloze telefoonlader en een achteruitrijcamera. De achterklep opent elektrisch en in de kofferbak zit een dubbele laadvloer. Deze versie heeft ook dodehoekwaarschuwing en een grootlichtassistent.

Je ziet het verschil tussen de gewone 600e en de 600e La Prima ook in één oogopslag aan het dashboard: een rood dashboard is standaard, dat van de La Prima is mat-ivoren. Hieronder zie je de foto’s.

Waarom we vrezen voor een prijsverhoging

De Fiat 600e heeft een 156 pk sterke elektromotor en een accupakket van 54 kWh. Net als de nieuwe Jeep Avenger en andere elektrische suv’s van Stellantis.

Gisteren plaatsten we een Jeep Avenger prijsvergelijking en noemden we de recente prijsverhoging. Het stoere autootje ging van 37.000 naar 39.500 euro. Dat nemen we niemand echt kwalijk, want 37 mille was vrij goedkoop in dit deel van de markt. Onze eerste gedachte is dan ook: Fiat gaat de 600e binnenkort ook duurder maken! Eén reden waarom dat niet gebeurt, is de recente onthulling van de Volvo EX30. Met een vanafprijs van 36.795 euro houdt hij de Stellantis-boekhouders hopelijk koest.

Fiat 600e levertijd

In september komt de Fiat 600e op de markt, te beginnen in Italië, in de twee bovengenoemde uitvoeringen. Midden 2024 volgt nog een nieuwe Fiat 600 hybrid.