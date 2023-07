Autovakantie Frankrijk: ken de milieuregels en voorkom boetes

Op vakantie naar Frankrijk? Ook een heleboel Franse steden kennen milieuzones. Voorkom boetes en schaf bijtijds een milieusticker aan.



Voordat de euro er was, moest je voor je vakantie soms wel drie verschillende valuta op zak hebben. Zeker toen pinautomaten nog geen gemeengoed waren, zorgde dat voor de nodige geldwisselstress.

Tegenwoordig kunnen we in de populairste vakantielanden gewoon met de euro betalen. Maar kijken we naar de onoverzichtelijke milieuregels, dan is er van een Europese eenwording nog lang geen sprake. Wel is het vrijwel altijd de Europese milieuclassificatie (Euro 1 tot en met Euro 6) van jouw auto, motorfiets of camper die bepaalt of je een milieuzone al dan niet binnen mag. Alleen zijn de precieze regels vaak weer verschillend per land, regio of zelfs stad.

Hoe weet je aan welke euronorm jouw auto voldoet?

Aan welke euronorm jouw auto voldoet, staat op het kentekenbewijs, maar je kunt het ook online checken. Om je te helpen milieuboetes op vakantie in of op doorreis door Frankrijk te voorkomen, zetten we de milieuregels hieronder op een rijtje.



Milieuregels voor auto’s Frankrijk

In Frankrijk hanteren de volgende steden een permanente milieuzone, oftewel Zone à Faible Emission (ZFE): Grenoble, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Parijs, Rouen, St. Étienne, Straatsburg en Toulouse. In en rond Parijs geldt de emissiezone alleen op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur. Het milieuvignet is voor Parijs verplicht bínnen het gebied van de ringweg A86. De A86 zelf valt niet onder de milieuzone.

Let op tijdelijke milieuzones



Bij smog kunnen tijdelijke, vaak uitgebreidere emissiezones (ZPA) worden ingesteld. Deze worden aangegeven met matrixborden boven de weg. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij druk (vakantie)verkeer in combinatie met warm, windstil weer. Ook smog als gevolg van bosbranden kan minder milieuvriendelijke auto's aan banden leggen. Voor gedetailleerde informatie hierover kun je terecht bij de ANWB.

Zes milieuklassen



De Fransen kennen maar liefst zes milieuklassen/kleuren voor hun milieusticker (Crit’Air): 0 - groen, 1 - paars, 2 - geel, 3 - oranje, 4 – donkerrood en 5 – grijs. In de praktijk mag je de milieuzones alleen in met een groene, paarse of gele sticker (klasse 0 t/m 2):

0 groen – EV’s en waterstofauto’s

1 paars – alle voertuigen op gas of met hybride-aandrijflijn, benzineauto’s en -campers vanaf 1 januari 2011

2 geel – benzineauto’s en -campers van 1-1-2016 t/m 31-12-2010, dieselauto’s en -campers vanaf 1-1-2011

Vrijstelling voor een klassieke auto van minstens 30 jaar oud kan alleen als deze een Frans kenteken heeft.

Franse milieusticker kopen - betaal niet te veel!



De online-aankoop van een Franse milieusticker kost bij de Franse overheid slechts 4,61 euro, inclusief verzendkosten. Betalen kan onder meer met PayPal en creditcard. De desbetreffende website heeft ook een Engelstalige versie. Aanschaf elders kán en de verzending gaat vaak sneller, maar je betaalt tot ruim vier keer zoveel voor je sticker. Bij het bestellen heb je een scan of afbeelding nodig van je kentekenbewijs. Online bestellen gaat daarom het gemakkelijkst met behulp van je smartphone. Wie zonder geldige milieusticker een milieuzone (zowel een ZFE als een ZPA) inrijdt, riskeert een boete van 68 euro. Per keer, dus als je zonder milieusticker meerdere grote steden wilt bezoeken, kan dat een dure grap worden.



Na bestelling van de milieusticker duurt het tot twee weken voordat je hem in huis hebt. Mocht je voor ontvangst van de sticker al vertrekken, leg dan een afdruk van de e-mail-factuur zichtbaar op het dashboard als je de auto in een milieuzone parkeert.