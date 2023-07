Autoverkopen 2023: deze Europese nummer 1 pruimen we in Nederland niet

In de Nederlandse autoverkopen van het eerste halfjaar van 2023 vind je tal van eigenaardige zaken. Bijvoorbeeld dat een Europese bestseller in Nederland helemaal niet zo geliefd is. En waarom is dat ene Seat-model opeens zo populair?

We hebben het over de Dacia Sandero, die onder meer in mei de populairste auto van Europa was. Van januari tot en met juni 2023 zijn in Nederland 1216 stuks verkocht. Een duurdere Audi A3 is bijvoorbeeld populairder (1747 stuks) en ook de Citroën C3 en Mini 3-deurs zijn vaker over de toonbank gegaan (1510 en 1999 exemplaren).



Daarmee voldoen Nederlanders niet aan het cliché van zuinige calvinisten, want de Dacia Sandero is te koop voor nog geen 17.000 euro en rijdt op LPG. En dat tank je voor nog geen 80 cent per liter.



Zelfs de Ford Fiesta is onder de Nederlandse consument populairder (1464 stuks). De 47 jaar lange carrière van de Fiesta gaat bij ons dus niet als een nachtkaars uit. De gezichten in Keulen zullen sowieso niet op onweer staan, want ook de Ford Puma boert goed (1372 registraties).



Volkswagen Up populair

Uit de cijfers blijkt andermaal hoe populair het allerkleinste autosegment in Nederland nog is, waarin je nog auto's kunt kopen voor minder dan 20.000 euro. De Volkswagen Up is inmiddels uit productie genomen, maar de laatste exemplaren die bij de dealer staan zijn onverminderd populair. In het eerste halfjaar van dit jaar zijn volgens Bovag 1765 exemplaren geregistreerd. Een jaar eerder waren dat er 657. Het aantal verkochte Upjes verbleekt echter bij het aantal Picanto's dat Kia in de eerste zes maanden van 2023 op de weg wist te zetten, namelijk 5254 stuks.



Ook de Opel Corsa (4699) en de Peugeot 208 (5990) zijn gewild. Een voordeel ten opzichte van de concurrentie is dat je ze met benzinemotor kunt kopen, maar ook volledig elektrisch.



Wonderlijk is de groeispurt van de Seat Ibiza. In het eerste halfjaar van 2022 werden nog 873 exemplaren geregistreerd maar dit jaar zijn dat er opeens 2044, meer dan een verdubbeling! Een teken dat de automerken langzaam maar zeker opkrabbelen na de productieproblemen als gevolg van chiptekorten en de problemen met toeleveranciers na de oorlog in Oekraïne.



En Tesla dan?

De Tesla Model 3 blijft onverminderd populair (2132 stuks) - niet zo gek na de verschillende prijsverlagingen die dit jaar werden doorgevoerd. Toch is hij niet zo geliefd als de eveneens afgeprijsde Tesla Model Y, die 6761 keer over de toonbank ging. De Tesla Model X en Tesla Model Y spelen geen rol van betekenis meer (159 respectievelijk 160 stuks) en Tesla-concurrent Nio moet nog warmlopen. De Nio ET5 is met 36 verkopen het populairste model maar wordt op de hielen gezeten door de Nio EL7 (31 verkopen). Het eveneens uit China afkomstige Xpeng heeft in het afgelopen halfjaar slechts één auto verkocht, een Xpeng P5.

Tsjechische bestsellers

Toyota blijft goede zaken doen met de Toyota Aygo X (2715 stuks), bij Hyundai zullen ze blij zijn met de populariteit van de Tucson (2929 exemplaren). De eigenzinnige gelijnde Suzuki Ignis doet het met 764 verkopen best oké en ook de oudere Suzuki Vitara blaast met 1003 verkopen nog een aardig deuntje mee.

Verder heeft de Nederlander meer op met een grote dan een kleinere Skoda. De Skoda Enyaq en de Skoda Kodiaq zijn de Tsjechische bestsellers met 2159 respectievelijk 2105 verkopen van januari tot en met juni 2023. Een teken dat Skoda ook op de zakelijke markt prima zaken doet.



Verkopen automerken juni 2023

1. Volks­wagen (4.283 registraties)

2. Kia (3.268 registraties)

3. Peugeot (2.904 registraties)

4. Tesla (2.717 registraties)

5. Renault (2.523 registraties)

Verkopen automodellen juni 2023

1. Tesla Model Y (1.778 registraties)

2. Peugeot 208 (1.554 registraties)

3. Kia Picanto (1.130 registraties)

4. Volks­wagen Polo (1.028 registraties)

5. Tesla Model 3 (860 registraties)

Verkopen automerken januari-juni 2023

1. Volkswagen (18.962 registraties)

2. Kia (16.892 registraties)

3. Peugeot (12638 registraties)

4. Toyota (12.194 registraties)

5. Renault (11.444 registraties)

Verkopen automodellen januari-juni 2023

1. Kia Picanto (5254 registraties)

2. Peugeot 208 (5990 registraties)

3. Opel Corsa (4699 registraties)

4. Volkswagen Polo (3614 registraties)

5. Toyota Yaris Cross (3082 stuks)