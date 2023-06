Volkswagen geeft groen licht voor ID.1, de elektrische auto onder de 20.000 euro

Volkswagen bevestigt nog eens dat het alles op alles zet voor een betaalbare elektrische auto. De Volkswagen ID.1 zou minder dan 20.000 euro gaan kosten, maar komt waarschijnlijk niet voor 2026 op de markt.



De Volkswagen-groep doet er alles aan om elektrisch rijden betaalbaar te maken. Dat bleek uit een nieuw rapport, waarin de Duitsers feitelijk de komst van een goedkope elektrische Volkswagen bevestigen. Niet met een prijs onder de 25.000 euro, zoals de in maart onthulde Volkswagen ID.2all, maar zelfs onder de 20.000 euro.

De waarschijnlijke naam van de nieuwe kleine elektrische Volkswagen is ID.1. Die moet gaan doen wat de Volkswagen ID.3 niet lukte: de elektrische auto bij de massa brengen. De ID.1 kun je zien als late opvolger van de Volkswagen e-Up.



Tip Volkswagen Polo nu vanaf slechts €399 per maand Hoe ziet jouw ideale Polo eruit?

Stel jouw Polo samen

Hoe houdt Volkswagen zijn elektrische ID.1 betaalbaar?

Gedeelde platforms. Cupra en Skoda komen met een eigen versie van de Volkswagen ID.1. De goedkope drieling zou een ander platform krijgen dan het MEB Entry-platform waarop de productieversie van de ID.2all staat.

Nieuwe, betaalbare batterijtechnologie. Volkswagen bouwt een grote batterijfabriek in de buurt van Valencia, in 2026 start de productie.

Goedkopere productiemethoden

Waar de Volkswagen ID.1 geproduceerd gaat worden, is nog niet bekend, maar de kans is aanwezig dat het Spanje wordt. Van de Volkswagen ID.2 All is de productielocatie al wel bekend. Samen met de identieke Cupra Raval en Skoda Small (echte naam is nog niet onthuld) wordt hij gebouwd in de Seat-fabriek in Martorell. De productie start in 2025, maar de kans is groot dat de ID.2all pas in 2026 in de Nederlandse showroom staat.



Volkswagen ID.1 actieradius

De Volkswagen ID.1 zou net als de ID.2all een batterij krijgen van 38 kWh, uit de nieuwe batterijfabriek bij Valencia. Een actieradius van maximaal 350 kilometer moet haalbaar zijn. Enig geduld is wel op z’n plaats, want ook de ID.1 zal naar verwachting niet voor 2026 op de weg komen. En of-ie dan nog steeds 20.000 euro kost, is gezien de onzekere wereldmarkt uiterst twijfelachtig …



Eindelijk serieuze concurrentie voor Dacia Spring

Merkwaardig genoeg zijn er nog vrijwel geen betaalbare elektrische auto's in Nederland te krijgen. Met een vanafprijs van 21.750 euro is en blijft de Dacia Spring verreweg de goedkoopste elektrische auto. Helaas merk en voel je dat duidelijk. Niet alleen aan de kleine accu (26,8 kWh) en de beperkte actieradius (220-230 km), maar ook aan de materialen en het geluid waarmee de deuren dichtvallen. Al gaf de onlangs onthulde Dacia Spring Extreme, met betere prestaties en een iets chiquere uitstraling, de elektrische instapper iets meer cachet.