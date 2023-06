Waarom de Toyota bZ4x plotseling bijna 4000 euro goedkoper is

De Toyota bZ4X is in prijs gedaald. Kostte de elektrische Toyota eerst minimaal 50.995 euro, nu is de elektrische suv als Active verkrijgbaar vanaf 48.995 euro. Dat is nog geen verschil van bijna 4000 euro zoals in de kop staat, maar dat leggen we graag uit.

De Toyota bZ4X is 3905 euro goedkoper als je niet de Active maar de Business kiest. Die uitvoering is nieuw en kost minimaal 47.090 euro. Toyota zegt dat deze uitvoering speciaal voor de zakelijke rijder is, maar omdat je de Business gewoon op toyota.nl gewoon kunt samenstellen, verwachten we niet dat je als particulier achter het net vist. Het verschil zit hem in de fiscale waarde. Die bedraagt 45.995 euro terwijl de Active een fiscale waarde heeft van 47.900 euro. Een lager bedrag is gunstiger voor de bijtelling, vandaar dat de Business extra interessant is voor de leaserijder.



Volgens de prijslijst van de Active en Business is de uitrusting krek eender. Je krijgt onder meer dual zone climate control, 18-inch lichtmetalen wielen, een achteruitrijcamera, adaptieve cruise control, smart entry en een 8-inch multimediascherm met draadloos Apple Carplay en Android Auto, hetzij wel met een snoertje. Verder ledverlichting rondom en een uitgebreid pakket veiligheidssystemen met onder andere een pre-collision system, lane keeping system en road sign assist.

Toyota bZ4X heeft warmtepomp

De Toyota bZ4X is ook standaard uitgerust met een warmtepomp. Die zorgt ervoor dat de batterij op temperatuur is, iets wat gunstig is voor de actieradius van een elektrische auto. De actieradius van de Active en Business bedraagt 512 kilometer (WLTP). De accu heeft een bruikbare capaciteit van 64 kWh. Vooral voor particuliere kopers is het goed om te weten dat Toyota op de batterij een garantie biedt tot 300.000 kilometer en op de auto zelf tot tien jaar of 200.000 kilometer.

Ook nieuw: Business Plus

Behalve de Business is ook de Business Plus een nieuwe uitvoering van de Toyota bZ4X. Ook die is op de zakelijke rijder gericht maar kun je ook als particulier samenstellen op toyota.nl. De prijs bedraagt 51.090 euro. De uitrusting is gelijk aan de Dynamic (vanaf 52.995 euro) en omvat onder meer stoelverwarming voor, een draadloze telefoonoplader en een groter (12,3-inch) multimediascherm met navigatie. De fiscale waarde van de Business Plus is met 49.995 euro lager dan die van de Dynamic (51.900 euro), dus de leaserijder weet welke uitvoering hij moet hebben.

Let op

De verlaagde prijzen van de Toyota bZ4X gelden per direct, maar let op: Toyota heeft het over 'tijdelijk extra aantrekkelijk geprijsd'. Kijk dus niet gek op als de prijzen op den duur weer omhoog gaan.