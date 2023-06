Kia wil Volvo en Peugeot dwarszitten met Kia EV3: een betaalbare elektrische suv

Als je als automerk een elektrische compacte suv introduceert die ook nog eens betaalbaar is, lijkt succes gegarandeerd. Ook Kia wil een graantje meepikken in deze markt met de nieuwe Kia EV3.

Dat heeft Kia-topman David Hilbert gezegd in gesprek met het Britse AutoCar. Hilbert signaleert dat de Europese automarkt voor het grootste deel uit compacte suv's bestaat. Dus is dat segment van vitaal belang voor Kia. Met de Kia EV3 willen de Zuid-Koreanen een goed en betaalbaar model in de markt zetten, een concurrent voor onder andere de Volvo EX30 en de Peugeot e-2008.



Nieuw platform voor Kia EV3

De Kia EV3 moet een van de eerste modellen worden die op het nieuwe platform van moederbedrijf Hyundai komt te staan. Dit wordt de opvolger van het E-GMP-platform waar de Hyundai Ioniq 5 en de Kia EV6 op staan.

Dit nieuwe platform is geschikt voor auto’s in alle segmenten en moet ook zorgen voor een grotere range. Het is berekend op verschillende batterijtechnologieën, wat helpt om in de kosten te snijden. Kia is van plan om vanaf 2025 kleine en middelgrote EV's te produceren in zijn fabriek in Slowakije, waar momenteel de Kia Ceed en Kia Sportage van de band rollen.

Opties in alle segmenten

De toekomstplannen van Kia draaien echter niet alleen om de nieuwe EV3. Volgens Hilbert wil het merk zich richten op allerlei segmenten en zal Kia tegen 2027 een model hebben voor ‘alle grote segmenten’. De eerste auto die past in deze nieuwe ambitie is de nieuwe Kia EV9 - het elektrische vlaggenschip van het merk waarvan de eerste leveringen in thuisland Zuid-Korea begin deze week plaatsvonden.

Hierna lijkt de Kia EV5 aan de beurt. Eerder dit jaar onthulde Kia de EV5-concept, een middelgrote suv die zich tussen de Kia Niro en Kia EV6 positioneert in het modellengamma. Volgens Kia zal de productieversie van de EV5 nog dit jaar in China gelanceerd worden, waarna de suv later zijn weg naar Europa zal vinden.



Daarnaast ziet Kia nog altijd potentie in stadsauto’s. In dat segment is de nieuwe Kia Picanto onderweg, maar in de toekomst wil het merk een elektrische stadsauto uitbrengen die vermoedelijk de EV1 zal heten. Deze auto zal samen met een elektrische opvolger van de Hyundai i10 worden ontwikkeld en moet gaan concurreren met betaalbare EV's als de Volkswagen ID.2all en de Renault 5.