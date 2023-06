De Volkswagen XL1 uit 2013 had een laag verbruik. Exceptioneel laag zelfs: met de diesel plug-in hybride kon je meer dan 66 kilometer rijden op één liter brandstof. De dieselmotor leek dan ook essentieel om auto's zuiniger te maken. En toen kwam het schandaal met de sjoemelsoftware.



Tien jaar geleden was alles nog rustig in het hoofdkantoor van Volkswagen in Wolfsburg. Martin Winterkorn was de hoogste baas en werkte hard aan zijn masterplan: in 2018 moest Volkswagen onder zijn leiding uitgegroeid zijn tot het grootste autoconcern van de wereld. Daarmee zou het Toyota en General Motors passeren. Ook in technisch opzicht kon hij tevreden aan zijn Milchkaffee nippen, het MKB-platform was net gelanceerd. Talrijke modellen van Audi, Volkswagen, Seat en Skoda konden gebruikmaken van hetzelfde platform, een kostenbesparing van jewelste.



XL1 specs



En dan wist Volkswagen ook nog de aandacht op zich te vestigen met een revolutionaire auto. De Volkswagen XL1 was zuinigste hybride ter wereld en verbruikte maar 0,9 liter diesel per 100 kilometer (1 op 111,1). Vanuit de 1,15 meter hoge XL1 leek zelfs een Fiat 500 nog groot. De XL1 was gebouwd van koolstofvezel en aluminium en woog maar 825 kilo, de voorbanden waren smaller dan die van een Lelijke Eend. Voor een optimale stroomlijn was de cabine smal gehouden en werd de passagiersstoel schuin achter die van de bestuurder geplaatst. Stuurbekrachtiging had de XL1 niet, elke gewichtsbesparing was meegenomen.



Volkswagen XL1 verbruik

Onder de motorkap van de Volkswagen XL1 lag een 800 cc tweecilinder dieselmotor met 48 pk en een elektromotor met 27 pk. In de praktijk bleek de XL1 daadwerkelijk behoorlijk zuinig: we reden 248 kilometer door de Zwitserse Alpen en haalden 1,5 l/100 km (1 op 66,7). De prestaties waren prima, je kon 160 km/h rijden en voor de honderdsprint had de XL1 12,7 seconden nodig. Zelfs de actieradius baarde opzien: 500 kilometer, waarvan 50 volledig elektrisch.



Winterkorn en sjoemelsoftware

De Volkswagen XL1 had met zijn ultrazuinige dieselmotortje het begin moeten worden van een groot zuinigheidsoffensief. Maar het liep even anders, want in september 2015 werd de dieseldroom een nachtmerrie. Martin Winterkorn moest toegeven dat Volkswagen vals had gespeeld bij emissietesten. Meer dan elf miljoen dieselauto's waren met sjoemelsoftware uitgerust, om ze schoner te laten lijken dan ze waren.



De CEO sputterde wat tegen dat hij dat ook allemaal pas heel laat wist, maar het Duitse Openbaar Ministerie klaagde hem aan wegens fraude. Winterkorn hangt in Duitsland mogelijk tien jaar cel boven het hoofd, maar een eventuele veroordeling kan nog jaren op zich laten wachten. Mocht het zover komen, dan kan hij van achter de tralies toch een beetje tevreden brommen, want zijn plan om het grootste autoconcern van de wereld te worden, slaagde in 2017.