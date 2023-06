Deze grote ergernis blijft de nieuwe Volkswagen Tiguan (2024) bespaard

In 2024 komt de nieuwe Volkswagen Tiguan op de markt. Vandaag deelt Volkswagen de eerste informatie over de derde generatie Tiguan. De foto van het dashboard maakt ons dolgelukkig, want een grote ergernis ontbreekt.

Laten we beginnen met het nieuws dat Volkswagen onder de aandacht wil brengen. Zoals het grote elektrische rijbereik van 100 kilometer voor de plug-in hybride Tiguan. Volkswagen vermeldt geen batterijcapaciteit, die informatie bewaart het merk waarschijnlijk voor de officiële onthulling van de derde generatie Tiguan in het najaar.

Op de hoogte blijven van de nieuwe Tiguan? Laat hieronder je mailadres achter

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Wij gaan zelf uit van een accupakket van circa 20 kWh – tweemaal zoveel als de huidige Tiguan e-Hybrid die 47 kilometer rijdt op 10,4 kWh. Opladen doet de nieuwe Tiguan sneller dan zijn voorganger én hij ondersteunt voor het eerst snelladen.

5 nieuwe functies van Volkswagen Tiguan (2024)

Verder pocht Volkswagen met vijf nieuwe functies die de derde generatie Tiguan handiger, veiliger en comfortabeler maken:

De HD matrixkoplampen van de nieuwe Volkswagen Touareg zijn optioneel verkrijgbaar voor de Tiguan.

Een 15-inch touchscreen dat je zelf kunt inrichten – net als bij de Volkswagen ID.7.

Nieuwe adaptieve schokdempers genaamd DCC Pro gaan tegen meerprijs het comfort verhogen.

ErgoActive-voorstoelen met massagefunctie, verwarming en ventilatie. Komen uiteraard van de optielijst.

33 liter meer bagageruimte (648 liter) en een centimeter extra hoofdruimte, dankzij de iets grotere buitenmaten.

Wij zijn blij: deze ergernis ontbreekt

Volkswagen zegt er niets over in het persbericht, maar de bovenstaande foto van het dashboard laat er geen twijfel over bestaan: de nieuwe Tiguan heeft een stuur met normale knoppen. Dus je loopt niet te hannesen met de touchknoppen waar alle ID.-modellen over beschikken. En de nieuwe Touareg. Blijkbaar konden de Volkswagen-ontwerpers net op tijd ingrijpen tijdens de ontwikkeling van de Tiguan. Gelukkig maar. Want op het stuur gaat niets boven fysieke knoppen en schakelaars.