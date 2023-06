Waarom alle elektrische sedans op elkaar lijken

Een goede stroomlijn is cruciaal voor de zuinigheid van auto’s. Bij EV’s speelt dat sterker dan ooit. Maar een aerodynamische carrosserie is maar de helft van het verhaal.

Als je weet hoe belangrijk aerodynamica is voor de actieradius van elektrische auto’s, is het des te verbazingwekkender dat er zoveel elektrische suv’s zijn. De laatste tijd komen er steeds meer elektrische sedans en fastbacks. Hartstikke mooi, alleen lijken deze auto’s en profil wel erg veel op elkaar. De reden is simpel; de veelal gekozen basisvorm blijkt het best door de lucht te snijden.

Vind je dit soort weetjes interessant? Meld je aan voor onze autonieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Wat zijn de best gestroomlijnde elektrische auto's?



Met een Cw-waarde van 0,175 is de Nederlandse Lightyear 0 nog steeds de best gestroomlijnde EV op aarde (zie foto boven dit artikel). Of moeten we zeggen ‘was’? De tijd zal het leren.

Andere stroomlijntoppers zijn de Lucid Air (0,197), de Mercedes EQS (0,20) en de Nio ET7 (0,208). In de iets betaalbaardere prijsklasse zien we mooie waarden bij de Hyundai Ioniq 6 (0,21), de Tesla Model 3 (0,23) en de nieuwe Volkswagen ID.7 (0,23). Maar wat is nu bepalend voor de aerodynamica?

Carrosserie-ontwerp: 50 procent

Bij een optimaal gestroomlijnde carrosserie zie je meestal een vrij lage neus en een zeer schuin liggende voorruit. Zo wordt het frontaal oppervlak zoveel mogelijk beperkt. Het front moet bovendien zo glad mogelijk zijn, met zo weinig mogelijk naden of andere openingen.



Ook de zijpanelen dienen een strak en naadloos ontwerp te hebben. Daarom hebben steeds meer auto’s volledig verzonken portiergrepen. De gestroomlijnde vorm van de achterkant draagt ook bij aan de aerodynamica. Deze moet de lucht op een efficiënte manier afvoeren. Tegelijkertijd moet de auto niet de neiging hebben om op te stijgen. Om de auto steviger tegen het wegdek te drukken, voorzien veel fabrikanten hun EV’s van een subtiel spoilertje op de achterklep. Dit versterkt de neerwaartse druk (downforce). Bij diverse modellen komt die achterspoiler pas bij hogere snelheden omhoog.

Openingen in de neus: 10 procent

De openingen die de neus wél heeft, onder meer om bij te dragen aan de elektromotoren en de accu’s, moeten de luchtstroom efficiënt geleiden. Bij veel elektrische auto’s worden deze openingen bij bepaalde snelheden met automatische rolluikjes afgedicht. Dit vermindert turbulentie en minimaliseert de luchtweerstand aan de voorkant met tot wel 10 procent.



Wielen en banden: 30 procent

Een onverwacht grote invloed op de aerodynamica hebben wielen en banden: 30 procent. Daarom zie je bij EV’s waarvan ook een versie met verbrandingsmotor bestaat, meestal afwijkende wielen. Denk bijvoorbeeld aan de Hyundai Kona en de Kia Niro. De speciale EV-velgen hebben een gestroomlijnd ontwerp met gesloten oppervlakken en aerodynamische kappen over de wielbouten. Dit minimaliseert de turbulentie rond de wielen, waardoor de luchtweerstand verder wordt verminderd. Door deze eisen zit ook het ontwerp van veel EV-wielen op ongeveer dezelfde lijn.



De bodem: 10 procent

Het laatste onderdeel dat bepalend is voor de stroomlijn, is de wagenbodem. Ook die neemt 10 procent voor zijn rekening. Bij de meeste elektrische auto’s is de onderkant volledig vlak en glad, zodat turbulentie wordt voorkomen en de luchtstroom onder de auto wordt geoptimaliseerd.

De optelsom van goede aerodynamische eigenschappen laten de auto gemakkelijker door de lucht snijden en dus minder energie verbruiken. Dit betekent een grotere actieradius. De Mercedes EQS met 108 kWh-batterij komt volgens de WLTP-methode maximaal 746 km ver, voor de ID.7 geeft Volkswagen een bereik op van 700 km.