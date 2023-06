Piekbelasters in de uitverkoop - met deze dikke tweedehands diesels ben je spekkoper

Piekbelasters onder de landbouwers zijn de klos. Het is uitkopen of wegwezen. De piekbelasters in de autowereld zitten al langer in het verdomhoekje, met de dikste diesels voorop. Moet je kijken hoeveel ze in waarde zijn gedaald! Welke dikke diesel is jouw favoriet?



Anders dan veel andere EU-landen, belast Nederland dieselauto's sinds jaar en dag zwaarder dan modellen die op benzine rijden. Met uitzondering van de jaren 2011-2017, toen zuinige diesels juist fiscaal werden bevoordeeld. Tegenwoordig betaal je voor elke diesel 'gewoon' weer heel veel wegenbelasting en van een lage bijtelling is al helemaal geen sprake meer. Voor een auto zonder roetfilter komt daar nog een fijnstoftoeslag op de wegenbelasting bij.



Ook de CO2-normen voor diesels zijn strenger en daardoor wordt over een nieuwe dieselauto relatief meer bpm geheven. Desondanks kan diesel rijden momenteel weer rendabel zijn, als je maar genoeg kilometers maakt. Het prijsverschil met benzine is immers weer ongeveer 30 cent per liter.



Slecht imago door sjoemeldieselaffaire



Behalve met financiële benadeling, hebben diesels sinds de sjoemeldieselaffaire ook nog te maken met een slecht imago. Veel diesels bleken in de praktijk heel veel meer CO2 en stikstofoxiden uit te stoten dan de fabrikanten beweerden - de piekbelasters onder de auto's. Veel grote steden reageerden met (de aankondiging van) inrijverboden voor hun stadscentra.



Zware diesels schrijven enorm af



Zetten we alles op een rijtje, dan verwacht je dat je een grote, zware diesel aan de straatstenen niet meer kwijtraakt. En dus dat de prijzen op ramsjniveau zitten. Dat is wel en niet waar. De afschrijving is astronomisch en in die zin ben je als tweede, derde of vierde eigenaar spekkoper. Maar dan blijven er in sommige gevallen toch nog serieuze bedragen over. Zelfs bij auto's waarop de belastingdruk het zwaarst weegt. Gelukkig is er ook een enkele uitzondering. Hier hebben we, speciaal voor de leden van de Rudolf Diesel-fanclub, vijf van de dikste diesels op Marktplaats.nl. Allemaal met minstens zes cilinders.

Audi Q7 6.0 V12 TDI - 2010 - 235.059 km - € 29.949

Als er één diesel uitspringt met magische cijfers, dan is het de Audi Q7 wel. Het kon niet op toen Audi deze dieselende super-suv in 2009 introduceerde. Twaalf cilinders, een motorinhoud van 6 liter, 500 pk en een koppel waar een Scania-chauffeur ooit jaloers op was: 1000 Nm. Geen wonder dat-ie in 5,5 seconden naar de 100 km/h bulldozert.

In 2010 waren elektrische auto's nog toekomstmuziek en was een wagengewicht van meer dan 2,6 ton ongekend. En denk maar niet dat je bij de wegenbelasting kwantumkorting krijgt. Bij dat obese gewicht is de dieseldorst relatief bescheiden: 1 op 8,8. Dankzij de 100-litertank heb je dus nog een actieradius van een kleine 900 kilometer ... Deze tweedehands Audi Q7 met dieselmotor is een zevenzitter, heeft ruim 230k op de teller en is 13 jaar oud. Toch staat er een bedrag van bijna 30 mille op het prijskaartje. Aan de andere kant: de afschrijving is een veelvoud van de vraagprijs ...



Energielabel: G

CO2-uitstoot: 298 g/km



Wegenbelasting: € 889 / 3 mnd.

Afschrijving: € 155.465

Volkswagen Touareg 5.0 V10 TDI R50 - 2009 - 110.000 km - € 30.895

De Volkswagen Touareg 5.0 V10 TDI maakt het getalsmatig iets minder bont dan zijn chique neef uit Ingolstadt. Maar met een cilinderaantal dat in een Lamborghini of een Dodge Viper niet misstaat, is deze Volkswagen nu ook weer niet het muurbloempje van de familie. Zeker niet in de duurste R50-uitvoering, aangekleed met extra dikke bumpers en 21-inch lichtmetaal. Ook het vermogen (350 pk) en koppel (850 Nm) zijn van dik hout zaagt men planken.

En, wil dat een beetje? Best wel: in 6,7 seconden is de 100 km/h bereikt; niks om je voor te schamen. Maar van het drinkgedrag (1 op 8,4) en het gewicht (2577 kg) lopen onze kaken wel rood aan. Kost dat? Wat de gek ervoor geeft, denken wij dan. Volgens de aanbieder is dat nog een straf bedrag. Maar er zijn altijd goedkopere gebruikte Touaregs TDI te koop.



Energielabel G

CO2-uitstoot 315 g/km

Wegenbelasting € 889 / 3 mnd.

Afschrijving € 106.695

Mercedes S 400 CDI Lang - 2003 - 173.142 km - € 10.900

Je zou het bijna gaan denken, maar suv's hebben niet het monopolie op dikke dieselmotoren. Een van de bewijsstukken die we voor die stelling overleggen, is deze twintig jaar oude Mercedes S-klasse. Als S 400 CDI huisvest hij een 4,0-liter V8 met dubbele turbo. Maar zijn power (250 pk, 560 Nm) is in dit gezelschap eerder bescheiden dan grensverleggend. Wel weegt de 5 meter lange sedan een Kia Picanto minder dan die twee zware jongens hierboven.

Daardoor gaat-ie toch nog binnen 7,8 seconden naar de 100 en is het (NEDC-)verbruik van 1 op 10,4 behapbaar. Maar dan moet je niet alleen stadsritjes rijden. Als ondernemer kun je zo'n oudere S-klasse diesel in de youngtimerregeling doen en al met al toch nog relatief voordelig rijden. Volgens de adverteerder verkeert de zilvergrijze S-klasse in concoursstaat. Wij zijn vooral blij met de decente originele wielen en het feit dat hij niks terugzegt als je 'Hey Mercedes' roept.



Energielabel G

CO2-uitstoot 253 g/km

Wegenbelasting € 704 / 3 mnd.

Afschrijving € 116.350

BMW 640d Coupé - 2012 - 212.200 km - € 21.950

Je wilt een echte BMW. Dus met achterwielaandrijving. Check. En een zescilinder-in-lijn. Check. En het liefst een coupé. Check. Alleen rijd je nogal veel en ben je bang voor de benzinerekening. Dan is een tweedehands BMW 640d Coupé helemaal jouw ding. Hij peurt 313 pk en 630 Nm uit zijn prachtig klinkende drieliter motor en blijft op weg naar de nationale maximum snelheid de Q7 exact 0,2 seconden voor. Zo, die dikzak heb je afgeschud.

En op een bochtig traject haalt hij je ook never nooit meer bij, want ook met een dieselmotor achter de nieren, rijdt deze 1690 kg wegende coupé als een echte BMW. En dat met een opgegeven gemiddeld verbruik van 1 op 18,2 is het eigenlijk niet eens een echte piekbelaster. Al lijkt ons het wel een uitdaging om bij de fabrieksopgave in de buurt te komen. Maar het is het proberen waard. Voor een keertje ...



Energielabel B

CO2-uitstoot 145 g/km

Wegenbelasting € 534 / 3 mnd.

Afschrijving € 105.281

Range Rover Sport 4.4 SDV8 - 2014 - 163.847 km - € 36.950

Wie zei daar dat Duitse auto's de beste restwaarde hebben? In dit door Duitsers gedomineerde vijftal klopt dat vooroordeel in elk geval niet. Deze Brit is de enige die minder dan een ton heeft afgeschreven. Kijken we naar het bouwjaar, dan is meteen duidelijk waarom: deze tweedehands Range Rover Sport is niet alleen de duurste, maar ook de jongste van het stel.

Het is niet de meest ingetogen Engelsman die we kennen, maar we hebben Range Rovers gezien die een stuk schreeuweriger waren dan dit witte exemplaar. Al staat hij dan op enorme zwarte wielen. De ware extravagantie vind je binnenin en onder de motorkap. Het interieur wacht je op met een overdaad aan leer, glanzend hout en aluminium, en aan je voeten ligt een 4,4-liter V8 met 339 pk en 700 Nm. Ondanks zijn massa van zo'n 2400 kilo is de RaRo nog best te bewegen tot een sprintje: binnen 6,9 seconden staat er 100 km/h op de teller. Niet te vaak doen, anders vloeit er veel meer door de brandstofleidingen dan 8,9 l/100 km die Land Rover opgeeft.