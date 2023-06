Toyota snoert critici de mond: elektrische modellen met 1448 km actieradius op komst

Toyota ligt al een jaar onder vuur bij aandeelhouders en de milieubeweging. Ze vonden de elektrificatie bij Toyota veel te traag gaan. Nu slaat Toyota terug met de aankondiging van nieuwe accutechnieken en EV's met een actieradius van 955 tot 1448 kilometer.



Na het aftreden van hoogste baas Akio Toyoda (kleinzoon van de grondlegger van het merk), verwachtten zowel milieu-activisten als aandeelhouders dat Toyota eindelijk vaart zou maken met de elektrificatie. Maar ook onder de nieuwe CEO Koji Sato leek het aanvankelijk niet op te schieten. Vooralsnog is de Toyota bZ4X immers de enige wereldwijd verkochte EV van het merk.



Toyota-aandeelhouders morren



Een doorn in het oog van de aandeelhouders, omdat het bedrijf naar hun mening steeds verder begint achter te lopen op de Koreaanse en Chinese concurrentie. Dat zou leiden tot een verzwakte concurrentiepositie op belangrijke markten als China, de VS en de EU. En dat gaan aandeelhouders op termijn in hun portemonnee voelen.

Goedkopere accu's met bijna 1000 km bereik



Vandaag countert Toyota de kritiek met de aankondiging dat er een geheel nieuwe generatie elektrische auto's op komst is. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft Toyota een nieuwe divisie opgericht: de BEV Factory. De eerste auto die daaruit voortkomt, kunnen we tegemoetzien in 2026.



Deze EV heeft nog een lithium-ionaccu aan boord, maar dankzij een zeer hoge energiedichtheid zorgt deze voor een bereik van 965 kilometer. Dat is bijna tweemaal zoveel als de actieradius van de Toyota bZ4X. Het is de eerste stap die moet leiden tot de nieuwe ambitie van Toyota. Volgens de technische topman van het concern, Hiroki Nakajima, wil Toyota namelijk wereldleider op accugebied worden.



Overigens moeten ook een verbeterde stroomlijn en een lager gewicht voor dat grote bereik zorgen. Daarnaast zou het opladen van 10 tot 80 procent 'minder dan 20 minuten' hoeven kosten. Ondanks hun grotere efficiency, verwacht Toyota dat de nieuwe lithium-ionbatterijen 20 procent goedkoper zijn dan de huidige generatie. De enige 'maar' aan dit mooie verhaal, is dat de eerste Toyota-EV nieuwe stijl om te beginnen als Lexus op de markt komt. Een Toyota-variant volgt later.

Opgewaardeerde hybride-accu's



Het verhaal over die nieuwe batterijen klinkt prachtig, maar het typische is dat Toyota ook aan de slag gaat met LFP-batterijen. Dat zijn lithium-ijzer-fosfaat-accu's, oftewel lithium-ion-accu's met lithium-ijzer-fosfaat als kathode. Die zitten nu ook al in de hybride Toyota's Aqua en Crown. Ze zijn volgens de fabrikant 20 procent efficiënter en 40 procent goedkoper dan de accu's die nu in de Toyota bZ4X en diens broer, de Lexus RZ 450e liggen.



In de nabije toekomst zou er zowel op het gebied van kosten als efficiency andermaal 10 procent winst geboekt kunnen worden. Tussen 2027 en 2030 verwacht Toyota al 1,7 miljoen auto's met de nieuwe batterijtechnologie te bouwen.

Elektrische Toyota met 1448 bereik in 2028



De volgende stap in de EV-strategie van Toyota is pas echt sensationeel. Met behulp van vastestofaccu's (solid-state) verwacht Toyota de actieradius van zijn modellen te kunnen opschroeven tot 1448 kilometer. Dit type accu verwacht Toyota al vanaf 2028 te kunnen aanbieden.



Toyota gelooft ook nog steeds in waterstof



Hoewel waterstof als energiedrager voor personenauto's volgens sommige wetenschappers een doodlopende weg is, blijft Toyota erin geloven - net als BMW, overigens. Al in juli moet Toyota's nieuwe divisie Hydrogen Factory verrijzen. In samenwerking met BMW wil het de kosten van waterstof-aandrijflijnen met bijna 40 procent verlagen.