Waarom de Kia EV6 ineens bijna 6000 euro goedkoper is

Kia breidt het gamma van de Kia EV6 uit met drie Edition-versies. Hiermee wordt de instap-EV6 zoveel goedkoper, dat-ie in aanmerking komt voor aanschafsubsidie en dat levert nog een 2950 euro extra op!

Tot voor kort kostte de goedkoopste Kia EV6 48.995 euro. De fiscale waarde – de grondslag voor de aanschafsubsidie op elektrische auto’s – bedroeg 47.965 euro. Dat was ruim boven de subsidiegrens van 45 mille. Als particuliere koper of private-leaser kon je dus fluiten naar de 2950 euro die de Nederlandse overheid ervoor overheeft om jou elektrisch te laten rijden.

Kia EV6 te rijden vanaf 43.045 euro

De nieuwe Kia EV6 Light Edition heeft een vanafprijs van 45.995 euro, maar de fiscale waarde is 44.965 euro (consumentenprijs minus de rijklaarmaakkosten). Dat betekent dat de ruime elektrische Kia ineens stukken bereikbaarder is. Mét subsidie gaat er in totaal immers bijna 6000 euro van de prijs af.



Zo rijd je al Kia EV6 vanaf 43.045 euro. Voor dat geldt krijg je gewoon dezelfde accu als het instapmodel voorheen al had. Dit betekent een batterijcapaciteit van 58 kWh en een actieradius van 394 kilometer.

Kia EV6 Light Edition beperkt verkrijgbaar

Ook met de uitrusting van de Kia EV6 Light Edition is weinig mis. Hij heeft de gebogen multimediaschermen, navigatie, actieve rijstrookhulp, adaptieve cruisecontrol en klimaatregeling. Zelfs een achteruitrijcamera, stoelverwarming vóór en stuurwiel- en batterijverwarming zijn aanwezig.

En vrees niet dat de buitenkant zo zouteloos is als de toevoeging Light doet vermoeden. Ook de goedkoopste Kia EV6 staat op dikke 19-inch wielen en is voorzien van ledverlichting en privacy glass. Zelfs metallic lak is standaard. Daarbij kun je kiezen uit zwart, grijs, blauw, groen en wit.



EV6 Edition met grotere accu

Voor de nieuwe EV6 Edition zonder Light-toevoeging, grijp je helaas naast de subsidiepot. Maar dan krijg je behalve diverse extra rijassistenten en een elektrisch verstelbare bestuurderrsstoel ook de grotere accu van 77,4 kWh. De bijbehorende actieradius bedraagt 528 kilometer.



De EV6 Edition is er vanaf van 51.995 euro. Da’s inderdaad veel te veel voor een SEPP-korting. Maar volgens Kia steek je vanwege de complete uitrusting wel een productvoordeel van 2500 euro in je zak.

GT-Line Edition - wel de looks, niet de prestaties van de dikste EV6

De derde nieuwe speciale uitvoering van de Kia EV6 is de GT-Line Edition. Ook die heeft de accu van 77,4 kWh. Verder combineert hij leuke hebbedingetjes als slimme koplampen en relax-voorstoelen met de looks van de snelle EV6 GT-Line AWD. Dat betekent dat-ie onder meer sportievere bumpers heeft, evenals 20-inch lichtmetalen wielen. De EV6 GT Line Edition wordt standaard geleverd in metallic rood. De EV6 GT-Line Edition kost 57.995 euro.