Tesla verpulvert recordtijd Porsche op Nürburgring met dit optiepakket

Sinds enkele jaren vechten Porsche en Tesla een titanenstrijd uit voor de titel van snelste EV op de roemruchte Nürburgring. Porsche had tot voor kort de kroon in handen, maar Tesla heeft afgelopen weekend de koppositie heroverd met een aangepaste versie van de Tesla Model S Plaid.

Dat maakt Tesla op Twitter bekend. De Amerikanen wisten met hun Tesla Model S Plaid een rondetijd neer te zetten van 7:25.231. Daarmee is Tesla ruim 8 seconden sneller dan de tijd van 7:33.350 die Porsche had geklokt met de Porsche Taycan in augustus vorig jaar. Ook is het een verbetering van ruim 10 seconden op de vorige tijd die Tesla op de Nürburgring reed met de Model S Plaid.

Gaat Porsche de titel weer terug veroveren?

Aanmelden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en hoor het als eerst!

Track Pack

Dat verschil wist Tesla te bewerkstelligen door het zogenaamde ‘Track Pack’ te installeren op de Model S Plaid. In dit pakket zitten onder andere wielen van aluminium, racebanden en een speciale afstelling van de software. Met deze aanpassingen kan de Tesla Model S Plaid topsnelheden van ruim 320 km/h bereiken.

De belangrijkste afstelling waren echter de remmen. Tesla voorziet met het nieuwste pakket de Model S Plaid van koolstofkeramische remschijven. Door de extra remkracht vinden de Amerikanen het geoorloofd om harder te kunnen rijden en hebben ze de begrenzer van de topsnelheid hoger afgesteld. De Track Pack is beschikbaar gemaakt voor Tesla-klanten en kost tussen 15.000 en 20.000 dollar.

Snelste productieauto Nürburgring

Overigens is de Tesla Model S Plaid (met Track Pack) bij lange na niet de snelste productieauto die ooit een tijd heeft geklokt op de Nürburgring. Die eer is voor de Mercedes-AMG One, die eind 2022 een rondje in een indrukwekkende 6:35.183 deed.