Cupra Born werd 3000 euro goedkoper, maar zo maak je daar 4000 euro van

Hoppa, de Cupra Born is 3000 euro goedkoper geworden! Je betaalt nog maar 39.900 euro. Maar echte koopjesjagers kijken stiekem in de voorraad van de Volkswagen ID.3, die nog goedkoper is. Hoe zit dat?

Wil je een Cupra Born, dan zit je gebakken. De Born is namelijk 3000 euro goedkoper geworden. De oude Essential kostte 42.990 euro, maar er is een nieuwe instapper. Die heet Cupra Born Impulse en heeft een prijs van 39.900 euro. En omdat je ook recht hebt op de SEPP-subsidie voor personenauto’s, ben je uiteindelijk 37.040 euro kwijt.

Het accupakket is net als voorheen 58 kWh groot en is goed voor een actieradius van 427 kilometer. Het vermogen van de Cupra Born Impulse bedraagt 204 pk. Heb je haast en is je batterij leeg, dan moet je weten dat je na acht minuten snelladen 100 kilometer hebt bijgeladen.

Dit is de basisuitrusting van de Cupra Born Essential:

18 inch lichtmetalen wielen

Kuipstoelen

Parkeersensoren v/a

Apple CarPlay en Android Auto

Stuurverwarming

1000 euro duurder dan een Volkswagen ID.3



Heeft Cupra weer. Hebben ze een feestje, komt grote broer Volkswagen de boel weer verpesten. De Volkswagen ID.3 – technisch volledig gelijk aan de Cupra Born – is namelijk nog goedkoper. Althans, de Pro Advantage-uitvoering van het oude model, van voor de facelift dus. Die is nog uit voorraad leverbaar, dus je moet wel snel beslissen.



De Advantage-modellen zijn bestelbaar vanaf 38.990 euro. Met SEPP-subsidie kom je uit op 36.040 euro. En dat betekent dat je 1000 euro goedkoper uit bent dan met de Cupra Born.

De goedkoopste uitvoering van de oude Volkswagen ID.3 beschikt over een accupakket van 58 kWh, waarmee hij een WLTP-actieradius van 426 kilometer haalt. Dat het om een auto van voor de facelift gaat, wil niet zeggen dat je op een houtje moet bijten. Tot de basisuitrusting behoren belangrijke zaken als: